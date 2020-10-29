Карабах сообщил ОБСЕ об ударе по медучреждениям в Степанакерте

Анастасия Иванова

Министерство иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило в четверг, что проинформировало ОБСЕ "о преднамеренном ударе" азербайджанских вооруженных сил по медицинским учреждениям Степанакерта.





"В ОБСЕ было распространено заявление МИД Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) о преднамеренном ударе по медицинским учреждениям в Степанакерте", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Представители ведомства считают, что этот обстрел стал "циничным ответом" военно-политического руководства Азербайджана на усилия президентов России, Франции и США, нацеленные на прекращение вооруженного конфликта в Карабахе.

В МИД подчеркнули, что международное признание Карабаха, а также введение жестких санкций против Азербайджана и его военно-политического руководства "являются оптимальным и эффективным невоенным способом положить конец совершаемым Азербайджаном преступлениям".