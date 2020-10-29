Кэмерон Диас хочет вернуться в кино после 6-летнего перерыва: "Я чувствую решительность"

Вадим Карасев

В 2015 году Кэмерон Диас вышла замуж за участника группы Good Charlotte Бенджи Мэддена и после этого завершила актерскую карьеру, чтобы полностью посвятить себя личной жизни: последний фильм с ее участием под названием "Другая женщина" вышел в 2014 году.

В своих интервью актриса неоднократно говорила, что после ухода из профессии чувствует себя по-настоящему счастливой, и намекала, что не собирается что-то менять в этом плане. Вдобавок в конце 2019 года у Кэмерон и Бенджи родилась дочь Раддикс (малышка появилась на свет благодаря суррогатной матери), после чего у Диас только прибавилось семейных забот.





Кэмерон Диас

Однако в новом выпуске YouTube-шоу своей подруги Наоми Кэмпбелл 48-летняя Кэмерон намекнула, что после долгого перерыва наконец готова вернуться на экраны. Правда, когда именно, не уточнила.

Во-первых, я никогда не говорю "никогда", а во-вторых, сейчас действительно чувствую в себе решительность. Я не снималась в кино с 2014 года. Прошло много времени, и сейчас я действительно не против вернуться! Внутри меня не терзает ощущение, что я должна вернуться на экраны и сниматься. Однако это не значит, что этого никогда не произойдет. При этом я четко решила, где мне нужно находиться прямо сейчас,

— поделилась Кэмерон.





Кэмерон Диас и Наоми Кэмпбелл

В ответ Наоми призналась, что с нетерпением ждет возвращения Кэмерон в кино, и предположила, что после недавнего рождения дочери актриса наверняка будет совсем иначе вести себя на экране:

Когда ты снимешься в своем первом фильме после рождения дочери, это будет уже совсем другая Кэми. Я с нетерпением жду этого момента. Но, как ты сказала, спешить действительно некуда.

После этой фразы Диас пошутила, что после возвращения ее в Голливуде уже никто не вспомнит и примет за "другую актрису постарше".





Напомним, что в конце декабря прошлого года у Кэмерон Диас и Бенджи Мэддена родилась дочь, которую выносила суррогатная мама. Об этом пара сама сообщила в соцсетях, уточнив, что не собирается делиться снимками малышки и еще какой-либо информацией о ней с прессой и поклонниками. Свое слово супруги пока держат: даже папарацци еще ни разу не удалось подловить их на публике вместе с дочерью Раддикс.



