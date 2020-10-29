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Ключевым источником в деле о сговоре Трампа с Россией оказалась экс-чиновница из Саратова

Ключевым источником в деле о сговоре Трампа с Россией оказалась экс-чиновница из Саратова

Бывшая чиновница из Саратова Ольга Галкина стала одним из ключевых источников в деле о сговоре президента США Дональда Трампа с Россией, которое расследовал американский спецпрокурор Роберт Мюллер, пишет The Wall Street Journal.

Галкина — уроженка Перми. Согласно ее резюме, в прошлом работала заместителем мэра Саратова, главой пресс-службы губернатора Саратовской области и пресс-секретарем Ростехнадзора, а также была сотрудницей "Росбалта" и РИА "Новости". Непосредственное участие в так называемом "Рашагейте" она приняла во время работы в кипрском офисе компании Webzilla, принадлежащей россиянину Алексею Губареву. На женщину в августе 2016 года вышел знакомый агента британской разведки Mi6 и попросил ее посодействовать в поиске компромата на Трампа.

В тот момент, спустя менее чем 10 месяцев с момента переезда на Кипр, у Галкиной сложился конфликт с руководством. Ей грозило увольнение, а в ноябре работодатель и вовсе написал на нее заявление в полицию за постоянные опоздания и появление на рабочем месте в нетрезвом виде. В том же месяце Галкина уволилась с работы, а информатору британской разведки сообщила, что якобы именно Webzilla и ее владелец Губарев стоит за взломом серверов Национального комитета Демпартии США, где хранился компромат на Хиллари Клинтон. Кроме того, женщина утверждала, что адвокат Трампа Майкл Коэн встречался в Праге с сотрудниками российской разведки и обсуждал оплату услуг российских хакеров.

Ольга Галкина (фото из резюме)

Эти данные легли в основу расследования о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США, победителем которых стал Трамп. Галкина фигурировала в деле как "источник №3". Его итоги были оглашены в апреле 2019 года. Роберт Мюллер пришел к выводу, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако доказательств связи российской стороны и Трампа найти не удалось.

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По материалам: uposters.ru

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