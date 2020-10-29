Коррекционные и инклюзивные школы: пути особого обучения

Алексей Вольцев

Выбор стратегии образования для детей с особыми потребностями – один из самых актуальных вопросов, которые стоят перед родителями и педагогами.

Какая школа больше подходит ребенку – инклюзивная или коррекционная? На что надо обращать особое внимание при выборе образовательной организации? Как выстраивать стратегию обучения и определять профессиональное будущее выпускников? Все эти вопросы обсудили эксперты программы «Образовательная среда».

Директор ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» Татьяна Соловьева подчеркнула, что необходимо помнить о создании специальной среды для обучения ребят с особыми образовательным потребностями.

«Где бы ребенок с особыми потребностями ни получал образование, оно должно быть во всех смыслах специальным: это касается подходов, условий, содержания и методов. Большинству таких детей нужна специальным образом структурированная среда, включающая в себя оборудование и оснащение классов, библиотек, коридоров, спортивных залов, обеспечение специальными учебниками, дидактическими материалами, особую организацию самого учебного процесса», – считает эксперт.

Директор школы № 7, осуществляющей деятельность по адаптированным основным образовательным программам (г. Сергиев-Посад, Московская область), Татьяна Волох информировала о том, как специалисты помогают семьям определиться с выбором той или иной школы.

«Главной отправной точкой для организации обучения особых детей является прохождение ребенком центральной психолого-медико-педагогической комиссии или территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, рекомендации которых определяют будущий образовательный маршрут ребенка. Комиссии прописывают необходимость организации особых условий, без которых процесс обучения и развития невозможен. А далее вступает право выбора родителей образовательного учреждения, в котором их ребенок сможет реализовать свои особенные образовательные потребности», – сообщила она.

Директор московской школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых Иван Вишнивецкий обращает внимание на важность работы с родителями: от их решения во многом зависит, каким будет обучение ребенка, как он сможет вписаться в учебный процесс, насколько безопасной для здоровья будет его школьная жизнь.

«Родителям с самого начала надо разъяснять, что выбор образовательных организаций для детей зависит от нескольких факторов – это степень заболевания ребенка, нозология и целесообразность обучения в той или иной школе. Дальше родители решают сами, наша задача – провести разъяснительную работу. Если ребенка посадить туда, где занятия будут ему не по силам, то мы просто отобьем желание учиться и ухудшим ему здоровье», – прокомментировал он.

Такого же мнения придерживается директор московской школы № 2124 «Центр развития и коррекции» Адель Вильшанская. Она пояснила, что при выборе образовательной организации в пользу инклюзивных школ чаще всего говорит шаговая доступность, плюсом коррекционных школ является специальная база, которая есть в таких организациях. При этом переход из одной школы в другую возможен по желанию родителей в любое время.

«Инклюзивное и коррекционное образование не противопоставлены друг другу, родитель особого ребенка может, опираясь на мнение специалистов, выбрать оптимальный для ребенка и семьи вариант. Инклюзивные и коррекционные школы работают в тесном сотрудничестве. Сейчас активно поддерживается и развивается как коррекционное, так и инклюзивное образование», – заявила Адель Вильшанская.

Татьяна Соловьева добавила, что важны оба направления работы: об этом свидетельствует и рост интереса к инклюзивному образованию (в 2018/19 учебном году такой формат выбрали более 124 тысяч семей, а в 2019/20-м – уже порядка 170 тысяч), и сохранение востребованности коррекционных школ. Она уточнила, что есть ребята, которым действительно нужен именно такой формат образования.

Все эксперты отметили, что школы дают возможность детям социализироваться. По мнению специалистов, это не менее важная составляющая, чем обучение.

Кроме того, очень много зависит от педагогов, работающих в школах. Об этом напомнила Татьяна Волох.

«Одной из главных ценностей на земле является ребенок. А особенный ребенок – это особая ценность. И от того, какой путь обучения он пройдет, зависит его будущее. И кто, как не педагог, поможет ему в этом. Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения обладает творческими профессиональными способностями и человеческими возможностями для обучения и сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, реализует предметные и социальные проекты, погружает их в «ситуацию успеха», оказывает содействие в правильном выборе будущей профессии, что обеспечит их успешную социализацию и профессиональное самоопределение, поможет ребятам в их будущей жизни», – сообщила она.

Иван Вишнивецкий отметил важность взаимообучения специалистов образовательных организаций. По его мнению, оно должно быть как на уровне самих школ, так и на уровне регионов: это позволит педагогам повышать квалификацию и быть в курсе актуальных направлений работы.

«При поддержке депутата Государственной Думы РФ Олега Николаевича Смолина создана Ассоциация образовательных организаций для детей с нарушением зрения. В нее входят более 50 школ из 30 регионов страны. Наши педагоги выпускают пособия для других школ, мы проводим обучение, каждая школа делится своими наработками», – информировал эксперт.

При этом, как отметила Татьяна Соловьева, в регионах отмечается дефицит учителей-дефектологов, и эта проблема требует особого внимания.

Участники программы обсудили еще один актуальный вопрос, связанный с профессиональным самоопределением детей с особенностями здоровья, – их потенциальное трудоустройство и помощь в выборе профессии.

«Мы изначально мотивируем ребят на то, что они должны хорошо учиться, быть успешными и конкурентоспособными. Результаты наших выпускников говорят о том, что эту задачу мы решаем успешно», – констатировал Иван Вишнивецкий.

Адель Вильшанская заметила, что дети с особенностями здоровья при выборе профессии нуждаются в профориентации, в проектировании будущего с учетом их возможностей и ограничений.

«Мы исходим из того, что ребенок обязательно должен найти себя в профессии и быть в ней востребованным. Важно, чтобы ожидания взрослых и уровень их притязаний соотносился с возможностями детей, чтобы выбор специальности был адекватен особым образовательным потребностям и раскрывал потенциал, который есть у ребенка», – резюмировала она.

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