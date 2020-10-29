Коррекционные и инклюзивные школы: пути особого обучения
Выбор стратегии образования для детей с особыми потребностями – один из самых актуальных вопросов, которые стоят перед родителями и педагогами.
Какая школа больше подходит ребенку – инклюзивная или коррекционная? На что надо обращать особое внимание при выборе образовательной организации? Как выстраивать стратегию обучения и определять профессиональное будущее выпускников? Все эти вопросы обсудили эксперты программы «Образовательная среда».
Директор ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» Татьяна Соловьева подчеркнула, что необходимо помнить о создании специальной среды для обучения ребят с особыми образовательным потребностями.
Директор школы № 7, осуществляющей деятельность по адаптированным основным образовательным программам (г. Сергиев-Посад, Московская область), Татьяна Волох информировала о том, как специалисты помогают семьям определиться с выбором той или иной школы.
Директор московской школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых Иван Вишнивецкий обращает внимание на важность работы с родителями: от их решения во многом зависит, каким будет обучение ребенка, как он сможет вписаться в учебный процесс, насколько безопасной для здоровья будет его школьная жизнь.
Такого же мнения придерживается директор московской школы № 2124 «Центр развития и коррекции» Адель Вильшанская. Она пояснила, что при выборе образовательной организации в пользу инклюзивных школ чаще всего говорит шаговая доступность, плюсом коррекционных школ является специальная база, которая есть в таких организациях. При этом переход из одной школы в другую возможен по желанию родителей в любое время.
Татьяна Соловьева добавила, что важны оба направления работы: об этом свидетельствует и рост интереса к инклюзивному образованию (в 2018/19 учебном году такой формат выбрали более 124 тысяч семей, а в 2019/20-м – уже порядка 170 тысяч), и сохранение востребованности коррекционных школ. Она уточнила, что есть ребята, которым действительно нужен именно такой формат образования.
Все эксперты отметили, что школы дают возможность детям социализироваться. По мнению специалистов, это не менее важная составляющая, чем обучение.
Кроме того, очень много зависит от педагогов, работающих в школах. Об этом напомнила Татьяна Волох.
Иван Вишнивецкий отметил важность взаимообучения специалистов образовательных организаций. По его мнению, оно должно быть как на уровне самих школ, так и на уровне регионов: это позволит педагогам повышать квалификацию и быть в курсе актуальных направлений работы.
При этом, как отметила Татьяна Соловьева, в регионах отмечается дефицит учителей-дефектологов, и эта проблема требует особого внимания.
Участники программы обсудили еще один актуальный вопрос, связанный с профессиональным самоопределением детей с особенностями здоровья, – их потенциальное трудоустройство и помощь в выборе профессии.
Адель Вильшанская заметила, что дети с особенностями здоровья при выборе профессии нуждаются в профориентации, в проектировании будущего с учетом их возможностей и ограничений.
«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием и родительского сообщества.
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