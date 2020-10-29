Купил бензин и «отомстил»: в Одессе арестовали мужчину, который поджег многоквартирный дом

Лидия Мартынова

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Полиция разыскала и задержала мужчину, который поджег жилой дом по улице Асташкина, 7 в центре Одессы («ФАКТЫ» рассказывали об этом в публикации «Еще немного — и рванула бы газовая труба: в центре Одессы прогремел взрыв»). На это правоохранителям понадобилось более двух месяцев — злоумышленник совершил поджог в середине августа.

Как сообщил заместитель начальника Портофранковского отделения полиции Константина Стариченко, правоохранители оперативно установили личность правонарушителя, однако он, пытаясь избежать наказания, начал скрываться от следствия.

Все же 32-летнего мужчину разыскали и задержали. Он пояснил, что в тот вечер выпил водки и «вспомнил обиды» на родственницу своей бывшей подруги. Якобы именно родственница способствовала расставанию пары.

И парень решил отомстить за разрушенную личную жизнь. Заранее купив на АЗС несколько литров бензина, злоумышленник облил им вход в подъезд дома, где жила «разлучница», и фасадную стену, затем бросил горящую спичку и сразу убежал.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему огласили подозрение по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (ч.2 ст.194) Уголовного кодекса Украины.

Ренее в Одессе был задержан пожарный, который на заказ поджигал элитные автомобили. Тем временем в Кременчуге мужчину, заживо сжегшего свою жену, приговорили к пожизненному заключению.

