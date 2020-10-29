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Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля

Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
Российская валюта на вечерних торгах усиливает падение на обвале нефти, курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля.

Американская валюта расчетами "завтра" на 21:58 мск росла на 1,71 рубля, до 79,02 рубля, евро — на 1,57 рубля, до 92,89 рубля.

Доллар уже поднимался в среду до 79,14 рубля (максимум с 6 октября), евро — до 93,005 рубля (с 30 сентября).


Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,52%, до 2693,46 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,69%, до 1078,29 пункта.


Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,69%, до 39,66 доллара за баррель.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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