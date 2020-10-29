Малыш Йода и мандалорец проникли в Лондонскую портретную галерею
Размер работы 60 на 90 сантиметров. На ней изображен мандалорец c малышом Йодой на руках. Помимо этого полотна в галерее будут представлены концепт-арты сериала и другие персонажи вселенной "Звездных войн" из коллекции музея.
"Это отличный способ отметить выход второго сезона.<…> Фанатам в Великобритании нравятся герои Джона Фавро, и теперь у них есть возможность увидеть их на холсте перед тем, как смотреть следующие эпизоды", — заявил вице-президент Disney+ Люк Брэдли-Джонс.
"Нет никаких сомнений в том, что "Звездные войны" — феномен, который оказал огромное влияние на поп-культуру и стал областью применения талантов для британской киноиндустрии. Мы очень рады сотрудничеству музея с Disney+ и надеемся, что "Мандалорец и малыш" привлекут к нам новых посетителей", — поделился исполнительный директор галереи Рос Лолер.