Меган Маркл хочет избежать публичных слушаний своего дела против британских таблоидов

Вадим Карасев

39-летняя Меган Маркл продолжает судиться с британскими СМИ The Mail on Sunday и MailOnline и их издателем Associated Newspapers из-за публикации отрывков ее личного письма отцу Томасу Марклу, написанного в 2018 году. Недавно прессе удалось выяснить новые подробности этой истории.

Издание Vanity Fair сообщило, что на днях адвокаты звезды обратились в суд с просьбой рассмотреть ее иск в упрощенном порядке. Если это требование герцогини Сассекской будет удовлетворено, то ей удастся избежать публичных слушаний дела, на которых ей наверняка придется лицом к лицу столкнуться со свидетелями противоположной стороны, в том числе со своим отцом Томасом Марклом.





Меган Маркл

Эта встреча вряд ли обрадует герцогиню, ведь с отцом она повздорила еще перед свадьбой с принцем Гарри. С того момента они не встречались. При этом Томас неоднократно признавался прессе, что после замужества дочь будто забыла о его существовании: не заботится о нем и не помогает финансово.

Также выяснилось, что суд удовлетворил ходатайство Меган Маркл о переносе даты следующего слушания, которое изначально должно было состояться в январе 2021 года. Новые сроки будут определены осенью следующего года.





Меган Маркл и принц Гарри

Напомним, что в прошлом месяце Меган не смогла доказать, что не сотрудничала с королевскими биографами Омидом Скоби и Кэролайн Дюран, недавно выпустившими книгу под названием "Гарри и Меган и их современная королевская семья" (Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family). Тогда издание Mail on Sunday обвинило Меган в передаче личной информации авторам книги с целью изложить происходящие события в нужном ей ключе.

В итоге судья Франческа Кей постановила, что таблоид может опираться на моменты из скандальной биографии супругов в своей линии защиты в ходе рассмотрения дела в Верховном суде.