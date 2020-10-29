МИД не исключил новых попыток США разрушить взаимодействие с Москвой

Лидия Мартынова

Россия не исключает, что в США могут предпринять новые попытки окончательно похоронить взаимодействие с Москвой, но надеется, что когда улягутся предвыборные страсти, Вашингтон проявит интерес к выправлению отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





"Непрекращающийся поток антироссийских мер, откровенно русофобская риторика, недружественные шаги Вашингтона нанесли серьёзный ущерб по российско-американским отношениям. В условиях подобной антироссийской заряженности вашингтонского истеблишмента нельзя исключать новых попыток окончательно похоронить двустороннее взаимодействие", - сказала Захарова на брифинге.

"Тем не менее, хотелось бы рассчитывать, что когда околовыборные страсти в США улягутся, с их стороны появится и проявится готовность и или хотя бы интерес к выправлению отношений. Мы неоднократно повторяли, что готовы пройти свою часть пути в деле нормализации двусторонних отношений с США, разумеется, при наличии встречной готовности за океаном", - добавила Захарова.

Дональд Трамп, от Демократической - бывший вице-президент Джо Байден.