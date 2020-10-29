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МИД ответил на заявления о "российском следе" в каталонском сепаратизме

МИД ответил на заявления о "российском следе" в каталонском сепаратизме
Заявления о причастности Москвы к референдуму в Каталонии и последовавшему кризису - это фейки, РФ к ним относится спокойно, учитывая, что они основаны на показаниях людей, готовых пойти на многое для привлечения внимания мировой общественности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эти заявления строятся исключительно на показаниях проходящих по делу представителей сепаратистских сил. Мы понимаем, эти лица готовы идти на любые, даже самые невероятные и авантюрные декларации с исключительно одной целью: каким угодно способом интернационализировать процесс и как можно сильнее привлечь внимание мировой общественности к своему противостоянию с испанским государством", - сказала Захарова на брифинге.

# Россия
По материалам: ria.ru

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