МИД призвал НАТО внимательно изучить идеи по РСМД

Анастасия Иванова

Россия призывает НАТО внимательно изучить предложение по ракетам средней и меньшей дальности в Европе и остается открытой к конструктивной работе, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотелось бы надеяться, что в столицах НАТО для начала все-таки задействуют аналитические способности и смогут непредвзято рассмотреть, проанализировать российскую инициативу",- завила Захарова на брифинге.

"Надеемся на конструктивную реакцию. Россия остается открыта к равноправной работе по минимизации негативных последствий развала, подчеркиваю, по вине США, договора о РСМД и восстановлению доверия",- подчеркнула дипломат.

Президент России Владимир Путин 26 октября озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части страны ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракеты 9М729 на калининградских объектах. Одним из первых на инициативу отреагировал официальный Берлин, сославшись на прежнюю позицию НАТО, что российские идеи по ДРСМД не заслуживают доверия.