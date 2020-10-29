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МИД проговорился об открытии авиасообщения с Доминиканой, Марокко и «другими странами»

МИД проговорился об открытии авиасообщения с Доминиканой, Марокко и «другими странами»

В официальном твиттер-аккаунте МИД России появился твит, в котором Мария Захарова анонсировала предстоящее открытие авиасообщение с Доминиканой, Марокко и другими странами. Впоследствии ведомство скорректировало текст своего сообщения.

29 октября в официальном твиттер-аккаунте МИД появилась запись, в котором спикер ведомства Мария Захарова обращала внимание граждан России на необходимость тщательно взвешивать риски при планировании зарубежных поездок в преддверии «возобновления прямого авиасообщения с Доминиканской Республикой, Марокко и другими странами».

Впрочем, спустя некоторое время текст твита был изменен. Теперь там не упомянуты конкретные страны, но обозначен срок – с 1 ноября. Убрана и странная фраза с рекомендацией вообще воздержаться от поездок, тональность сообщения заметно смягчена. 

Что бы это ни было – ошибка или оплошность сотрудника, который «проговорился» о конкретных направлениях раньше решения Оперштаба, набор стран, упомянутых в первом твите МИДа, явно не случаен.

Во-первых,  Доминикана, и Марокко готовы принимать российских туристов. Во-вторых, как подтвердил «Вестнику АТОР» осведомленный источник в авиаотрасли, Доминикана действительно была под номером 1 в списке следующих обсуждаемых открытий.

«Что имелось в виду под «другими странами», остается пока непонятным. Это может быть Мексика, но она «под вопросом». Также практически со стопроцентной вероятностью увеличат квоты на рейсы в ОАЭ», – говорит источник редакции.

В любом случае, официальные решения оперштаба о возобновлении авиасообщения с новыми странами могут последовать завтра, а возможно, и сегодня ночью, считают опрошенные «Вестником АТОР» эксперты. Продолжаем следить за ситуацией. 

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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