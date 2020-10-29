МИД прокомментировал обвинения Дании в причастности России к кибератакам

Лидия Мартынова

Голословные обвинения Дании в причастности РФ к кибератакам вируса NotPetya несут дополнительный негатив отношениям Москвы и Копенгагена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





"Антироссийская риторика в публичном пространстве вошла в привычку у датских партнеров, к сожалению. Недавние заявления внешнеполитического ведомства Дании свидетельствуют об этом же. В частности, в нем было поддержано обвинение министерства юстиции США в адрес российских спецслужб, якобы ответственных за кибератаку посредством вируса, который распространялся в 2017 году. Вот еще одно подтверждение этому", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, датская сторона избегает предметного обсуждения имеющихся взаимных озабоченностей в ходе двусторонних контактов.

"Без ответа остается наше неоднократное предложение по поиску совместных решений по кибербезопасности. Голословные заявления о необходимости привлечения виновных к ответственности для сохранения свободного и открытого киберпространства, а также бездоказательное обвинение граждан РФ в причастности к кибератакам привносит дополнительный негатив и в без того существенно деградировавшие за последние годы по вине Копенгагена двусторонние отношения", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Минюст и ФБР США ранее предъявили обвинения в хакерстве шести россиянам, подозреваемым в причастности к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица являются сотрудниками ГРУ и организовывали в том числе кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее в 2018 году.