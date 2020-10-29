Мэтт Дэймон присоединился к звездному составу в новом фильме Содерберга

Алексей Вольцев

. СМИ узнали, Мэтт Дэймон снимется в криминальном триллере Стивена Содерберга по сценарию Эда Соломона No sudden move ("Без резких движений"), сообщает Deadline.

В издании уточняют, что у Дэймона будет эпизодическая роль, но кого именно он сыграет, пока неизвестно. Вместе с ним в ленте задействованы: Бенисио Дель Торо, Дэвид Харбор, Джон Хэмм, Брендан Фрэйзер, Дон Чидл, Эми Саймец, Рэй Лиотта, Ноа Джуп и другие.

Предстоящий проект станет девятой совместной работой актера и оскароносного режиссера (Мэтт Дэймон снялся в трилогии про "друзей Оушена", "Заражении", "Информаторе", "За канделябрами" и других. – Прим. ред.).

писали, что съемки картины уже проходят в Детройте. На площадке соблюдают все требования безопасности, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции.

Дата выхода триллера пока не объявлена. Известно, что премьера состоится на платформе HBO Max.