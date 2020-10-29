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Москва осуждает провокации Вашингтона в отношении российского журналиста

Москва осуждает провокации Вашингтона в отношении российского журналиста

Москва решительно осуждает провокацию со стороны американских спецслужб против российского журналиста Константина Рожкова. Об этом говорится в заявлении посольства России в США.

«28 октября корреспондент канала RT К.Е.Рожков сообщил, что днем ранее подвергся в аэропорту Нью-Йорка допросу со стороны силовых структур США. Почти час он вынужден был отвечать на вопросы о профессиональной журналистской деятельности. Подчеркнем, что К.Е.Рожков покидал территорию Соединенных Штатов по завершении работы над документальным фильмом об Америке», — отмечают дипломаты.

Две недели назад, когда Рожков прибыл в США, его также подвергли многочасовому допросу и заставили открыть доступ ко всем имеющимся электронным носителям. По мнению российских дипломатов, причиной нападок на журналиста стало его российское гражданство.

«Призываем Соединенные Штаты отказаться от практики дискриминации журналистов из-за их гражданской принадлежности. Рассматриваем действия властей США как грубую попытку оказать давление на представителя прессы. Озабочены тем, что притеснение журналистов становится в Америке привычной практикой. Привлечем внимание правозащитных и международных организаций к этой негативной тенденции», — решительно подчеркивается в заявлении.

Посольство потребовало разъяснений от Госдепа США.

С таким отношением российские журналисты сталкиваются далеко не в первый раз. Ранее дипломаты уже делали обращения к властям США по подобным случаям, но по сей день не получили ответа.

Посольство рекомендует работникам российских СМИ учитывать предвзятое отношение к ним со стороны властей США и быть готовыми к возможным провокациям.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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