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«Музенидис Трэвел» урегулирует свой статус в реестре туроператоров

«Музенидис Трэвел» урегулирует свой статус в реестре туроператоров

Глава компании Александр Цандекиди в разговоре с «Вестником АТОР» рассказал о том, что компания восстановила членство в «Турпомощи» и восстановит свое присутствие в списке туроператоров по выездному туризму ЕФРТ к концу следующей недели.

Напомним, 27 октября в социальных сетях распространился текст приказа Ростуризма об исключении части сведений о туроператорах, входящих в Единый федеральный реестр туроператоров (ЕФРТ), в связи с прекращением их членства в объединении туроператоров выездного туризма «Турпомощь». У 6 компаний из реестра были исключены сведения об осуществлении ими деятельности в сфере выездного туризма, в их числе было и юрлицо туроператора «Музенидис Трэвел» - ООО «Музенидис Трэвел». При всем том, что саму компанию из реестра никто не исключал, все это вызвало обеспокоенность турагентов.

«Мы находимся в плотном контакте с Ростуризмом и в процессе предоставления в ведомство необходимых документов для восстановления той части реестра, где содержатся сведения о туроператорах по выездному туризму. Сегодня, 29 октября, мы восстановили членство в «Турпомощи». В начале следующей недели мы предоставим в Ростуризм все необходимые документы для исправления ситуации. В качестве необходимого финансового обеспечения нами будет представлена в Ростуризм банковская гарантия. К концу следующей недели, таким образом, ситуация будет исчерпана, мы останемся в списке туроператоров по выездному туризму», – рассказал «Вестнику АТОР» генеральный директор туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди.

Он подчеркнул, что оснований для волнений у агентов сейчас нет. Туроператор по прежнему находится в реестре туроператоров, финансово устойчив, свою деятельность приостанавливать не собирается, а у регулятора нет претензий к нему.

«Подчеркну: «Музенидис Трэвел» никто «из реестра туроператоров» не «исключал». Мы остаемся в реестре, как и прежде. Временно – до предоставления банковской гарантии – нет лишь сведений о нас, как о выездном туроператоре. Никаких претензий к нашему финансовому состоянию у Ростуризма нет, мы работаем и выполняем свои обязательства. Повторюсь, техническая заминка с документами будет исправлена до конца следующей недели», – заверил г-н Цандекиди.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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