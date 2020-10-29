На Донбассе ранение получил украинский военный

Анастасия Иванова

На Донбассе 28 октября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранение.Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного боевики открывали огонь из стрелкового оружия.Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в пригороде Авдеевки, где в вечернее время враг применял минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем.В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского.В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку."Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает", - сообщили в штабе ООС.Об инциденте сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.С начала текущих суток, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушеня достигнутых мирных договоренностей не зафиксированы.