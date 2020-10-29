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На Донбассе ранение получил украинский военный

На Донбассе ранение получил украинский военный
На Донбассе 28 октября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в пригороде Авдеевки, где в вечернее время враг применял минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку.

"Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает", - сообщили в штабе ООС.

Об инциденте сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

С начала текущих суток, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушеня достигнутых мирных договоренностей не зафиксированы.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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