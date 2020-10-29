Народные приметы на ноябрь 2020 года

Вадим Карасев

Мудрость наших предков не теряет актуальность и в современном мире. Народные приметы ноября не только помогут предсказать погодные условия, но и предостерегут от неприятностей.

В народе последний месяц осени проводили в хлопотах и подготовке к зимнему периоду. В это время следили за погодой, чтобы узнать о том, какой будет весна, и ждать ли хорошего урожая, а также внимательно наблюдали за происходящим, чтобы уберечься от бед и привлечь в жизнь процветание. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с народными приметами, чтобы не упустить своего счастья и убедиться в том, что мудрость наших предков помогает и по сей день.

1 ноября. По погоде этого дня судили о том, насколько морозной будет зима.

2 ноября. Комары вьются — тепло еще продержится. Иней на деревьях — к финансовым трудностям в следующем году.

3 ноября. Густой снег крупными хлопьями — к оттепели. Если погода хорошая, зима пройдет без сильных морозов.

4 ноября. В этот день по поверьям женщины себе счастье куют, и чтобы его не спугнуть, не занимаются домашними делами. Дождь с утра — скоро зима.

5 ноября. По поверьям снег в этот день означает, что зимний покров ляжет на землю в конце месяца.

6 ноября. Звезд много — к хорошим новостям. Зима будет морозной, а урожай хорошим, если на рябине много ягод.

7 ноября. По примете в этот день следует раздавать долги. Усопших поминать — родовую защиту пробуждать.

8 ноября. Ненастье сулит яркий красный закат. Кто руку помощи протягивает, тот зимой нужды не узнает.

9 ноября. Снег ложится на сырую землю — к ранней весне. В этот день не выполнить обещания — к несчастьям на год.

10 ноября. По примете в этот день смеяться — к скорым слезам. Умыться водой из ключика — хвори прогнать.

11 ноября. Зима рано наступит, если зайцы перелиняли. Клев на реке хороший — оттепель будет.

12 ноября. Птиц кормить — деньги привлекать. Если в этот день охотник вернулся с добычей, то год будет счастливым.

13 ноября. Тем, кто в этот день бранится, не видать счастья год. Много синичек у дома — к скорым холодам.

14 ноября. Снега много выпало — весна будет теплой. По примете в этот день жениться — горя не видать.

15 ноября. В этот день старались увидеть домового и задать ему вопрос о том, что ждет семью. Если домовой покажется добрым, то беспокоиться не о чем.

16 ноября. Снег идет — к хорошему урожаю хлеба. Рукодельницы в этот день трудятся — женихов хороших привлекают, счастье свое призывают.

17 ноября. В этот день от старых вещей избавляются, чтобы в доме зла не было. По примете 17 числа злые духи по земле ходят, и без нужды на улицу лучше не ходить, прохожим в глаза не смотреть.

18 ноября. Снегопад с утра — к теплой зиме. В этот день незамужние любовь привлекают.

19 ноября. Морозная зима будет, если в этот день снега мало, а мороз крепчает. Лед на водоемах крепкий — урожай добрый.

20 ноября. Тучи с севера — оттепели не ждут. Домашняя птица раскричалась — к оттепели.

21 ноября. В этот день комара поймать — желание заветное сбудется. На улице тепло — зима далеко.

22 ноября. Туман с утра — к скорой оттепели, а иней на деревьях — к скорому похолоданию.

23 ноября. Зиму суровую ждут, если мыши с полей к домам бегут. Если какая-то вещь в этот день пропала и не нашлась, то ее владельца в скором времени ждут печальные новости.

24 ноября. Теплую зиму ждут, если на реках лед волнами намерзает. Тепло придет, если птицы раскричались.

25 ноября. Если на улице снега мало, то зима пройдет морозная. Шишек много — зима снежная.

26 ноября. Гость в дом — богатство в нем. По примете в этот день любого гостя привечали и угощали, чтобы добро сторицей вернулось.

27 ноября. По примете в этот день детей от болезней берегли, умывая их ключевой водой.

28 ноября. Бедным помогать — самим нужды не видать. Снег под ногами скрипит — быть заморозкам.

29 ноября. Мороз придет, если кошка мордочку в лапы прячет. Погода ухудшится, если Луна в дымке на небе показывается.

30 ноября. Осень сухая прошла — весной осадков будет много. Лед на реке потемнел — урожай добрый вырастет.