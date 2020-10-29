Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Netflix снимет сериал по серии игр Assassin's Creed

Netflix снимет сериал по серии игр Assassin's Creed
Стриминговая платформа Netflix и разработчик видеоигр Ubisoft договорились о создании сразу нескольких проектов, основанных на серии игр Assassin's Creed. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Первым проектом станет сериал по мотивам игры. Сейчас ведется поиск шоураннера, а сам проект находится в стадии разработки.

Также в рамках соглашения Netflix и Ubisoft договорились создать анимационный и аниме-сериалы на основе культовой игры.

«Мы рады сотрудничать с Ubisoft и воплотить в жизнь богатое, многослойное повествование, за которое так любят Assassin's Creed», — отметил вице-президент направления Originals в Netflix Питер Фридлендер.
С момента запуска в 2007 году в серию Assassin's Creed вошли 11 игр. По всему миру продано более 155 миллионов копий. Assassin's Creed считается одной из самых продаваемых серий в истории видеоигр.

Франшизу уже адаптировали для большого экрана: в 2016 году режиссер Джастин Курзель выпустил одноименную картину с Майклом Фассбендером в главной роли. Фильм «Кредо убийцы» плохо приняли и критики, и зрители: он собрал в мировом прокате $240 миллионов (при бюджете в $125 миллионов). В итоге студия отказалась от планов на сиквел.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Пушков рассказал, как Зеленский обманул украинцев
Пушков рассказал, как Зеленский обманул украинцев
Народные приметы на ноябрь 2020 года
Народные приметы на ноябрь 2020 года
В МЧС рассказали, как избежать возгорания электросамоката
В МЧС рассказали, как избежать возгорания электросамоката
Greenpeace: в Кроноцком заливе на Камчатке аномалий не найдено
Greenpeace: в Кроноцком заливе на Камчатке аномалий не найдено
Почти 4,5 тысячи новых мест допобразования детей открыли в Новосибирской области
Почти 4,5 тысячи новых мест допобразования детей открыли в
Дженнифер Лопес опять станет невестой, теперь в комедийном боевике
Дженнифер Лопес опять станет невестой, теперь в комедийном боевике
"Газпром" заявил о рекордных запасах топлива в хранилищах
"Газпром" заявил о рекордных запасах топлива в хранилищах
Что стоит за призывом Макрона восстанавливать доверие с Россией?
Что стоит за призывом Макрона восстанавливать доверие с Россией?
Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
За неделю количество школ на карантине сократилось более чем в три раза
За неделю количество школ на карантине сократилось более чем в три
В Москве ведущие эксперты обсудили тенденции цифрового образования
В Москве ведущие эксперты обсудили тенденции цифрового образования
В Москве школьники 6–11-х классов до 8 ноября продолжат обучение в дистанционном режиме – Собянин
В Москве школьники 6–11-х классов до 8 ноября продолжат обучение в

Топ на сегодня

Спикера пермской гордумы отправили в отставку
Спикера пермской гордумы отправили в отставку
Переболевшая семья рассказала о редких симптомах коронавируса
Переболевшая семья рассказала о редких симптомах коронавируса
Армяне объявили бойкот «Макдональдс» из-за его «поддержки» Азербайджана
Армяне объявили бойкот «Макдональдс» из-за его «поддержки»
Жириновский: Шенген и евро исчезнут из-за пандемии
Жириновский: Шенген и евро исчезнут из-за пандемии
Эрдоган предложил Путину вместе участвовать в решении кризиса в Карабахе
Эрдоган предложил Путину вместе участвовать в решении кризиса в

Еще по теме

Assassin's Creed Odyssey стала самой успешной игрой серии на PS4 и Xbox One
Assassin’s Creed III на месяц стала бесплатной
Озвучена дата выхода Assassins Creed 3 Remaster на Nintendo Switch
Графика в Assassin's Creed: Syndicate стала хуже на PS4 Pro