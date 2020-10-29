Никакой "Изоляции": на заседании ТКГ посол ОБСЕ не позволила рассказать о пытках экс-узнику боевиков Асееву

Лидия Мартынова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе, посол Хайди Грау прокомментировала со своей стороны итоги заседания ТКГ, а также призвала приложить усилия для скорейшего освобождения заложников на Донбассе по принципу «всех на всех».

Об этом она заявила после очередных встреч ТКГ и ее рабочих подгрупп в формате видеоконференций, говорится в сообщении на сайте организации.

В частности, посол сообщила, что рассматривались вопросы, связанные с урегулированием юридического статуса ряда лиц, освобожденных в рамках ранее состоявшихся обменов.

«Я призываю приложить все усилия для скорейшего освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, по принципу „всех на всех“, как предусмотрено Минскими соглашениями», — заявила Грау.

В то же время представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ Сергей Гармаш рассказал в своем Facebook о еще одном эпизоде, который произошел в ходе встречи в видеоформате: Хайди Грау не захотела предоставить слово бывшему пленнику «ДНР» Станиславу Асееву.

Его пригласили, чтобы рассказать о пытках террористов.

«Представительница оккупационной администрации ОРДО Никанорова отказалась отвечать на вопрос Кравчука о пыточном лагере садистов „ДНР“ — „Изоляции“. Тогда Кравчук предложил рассказать об этом месте Стасу Асееву, который провел в застенках „Изоляции“ 31 месяц своей жизни. Но Стаса прервала председательствующая от ОБСЕ Хайди Грау», — написал он.

По словам Гармаша, Грау сказала, что это «не та ситуация» и призвала стороны к уважению.

«Мне кажется, что если бы уважение проявила гражданка Никанорова и просто ответила на вопрос первого президента Украины, то проявлять неуважение к узнику пыточного лагеря „Изоляция“ Стасу Асееву госпоже Грау не пришлось бы», — прокомментировал он инцидент.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сентябре Хайди Грау прервала заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу после того, как россияне пригрозили выложить видеозапись заседания в открытый доступ.

Фото: zn.ua