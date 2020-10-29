Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новогодние туры в Кострому с кешбэком 20%. Подборка от АТОР

Новогодние туры в Кострому с кешбэком 20%. Подборка от АТОР

Туроператоры по акции с кешбэком за туры по России предлагают различные варианты трехдневных новогодних и рождественских туров в Кострому. Их цены, в зависимости от программы и уровня отеля, стартуют от 24 до 44,5 тыс. за двоих за тур. На карту вернется кешбэк от 4 800 р. до 8 900 р.

Кострома – один из интереснейших «новогодних» городов России: ведь именнь здесь обитает Снегурочка и расположена ее резиденция. Но и помимо этого в Костороме и ее окрестностях очень много интересного – от храмов, монастырей, уникальных частных музеев , сыроварен и даже настоящей лосиной фермы.

У Национального туроператора АЛЕАН по акции с кешбэком можно купить трехдневные автобусные туры с отправлением из Москвы. Первый тур – «Кострома, государыня моя» (экскурсии по Костроме и музеям, посещение резиденции Снегурочки и лосефермы) – цена от 29 781 р. на двоих.

Второй – автобусный тур из Москвы «Новый год в Костроме (Азимут)» (экскурсионная программа в Переславле-Залесском и Костроме, посещение терема Снегурочки, монастырей, лосефермы, проживание в отеле «Азимут») – цена от 43 400 р. на двоих . В обеих программах в цену входит транспортное обслуживание, питание по программе, проживание, экскурсионное обслуживание.

Автобусная программа с выездом из Москвы «Новый год в Костроме (Азимут)» есть и у туроператора «Дельфин». Здесь ее стоимость – от 42 200 р. на двоих. А у туроператора «Мастерская путешествий» ее стоимость стартует от 43 400 р. на двоих, подробности и варианты – тут.  Столько же – от 43 400 р. на двоих, стоит и аналогичная автобусная новогодняя программа у туроператора «Спектрум.

Многие туроператоры по акции с кешбэком продают в Костроме и экскурсионную программу «Город МастерOFF», включающую проживание и экскурсии в Костроме, Нерехте, Ярославле и Плёсе, посещение  Лавровской фабрики деревянных игрушек, музея льна и бересты, интерактивного шоу «сырные истории» и др. (программы у разных туроператоров могут варьироваться).

Так, у туроператора BSI Group трехдневный тур «Город МастерOFF» в Кострому стоит от 24 тыс. р. за двоих. Даты заезда – от 30.10.2020 до 02.01.2021.

Точно такая же стартовая цена на этот же тур (3 дня) с кешбэком и у туроператора «Мастерская путешествий». Даты заезда и варианты размещения с ценами – тут.  

Тур выходного дня в Кострому «Город МастерOFF» у туроператора TUI Россия (осень) стоит от 24 998 р. за двоих. Его новогодний вариант «Сказочное путешествие в Город МастерOFF» – от 29 760 р. за двоих.

Такая же цена – от 30 000 р. за двоих за эту новогоднюю программу и у туроператора «Мастерская путешествий».

Тур «Новогодние каникулы в Костроме» (3 дня/2ночи), предлагаемый BSI Group, включает обзорные экскурсии по Костроме и Ярославлю, интерактивную экскурсию «Сырные истории», посещение Сумароковской лосефермы, монастырей, музея льна и бересты, музейного комплекса «Музыка и Время» в Ярославле и др.). Цена – от 27 тыс. р. на двоих.

У туроператора PAC Group тур «Новогодние каникулы в Костроме» предусматривает несколько иную программу (обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому», Ростовский кремль, обзорная экскурсия по Костроме, музей-заповедник «Костромская слобода», обзорная экскурсия по Ярославлю и др.).  Цена – от 259 евро на двоих за тур.

Туроператор «Дельфин» предлагает эту же программу («Новогодние каникулы в Костроме») по цене от 23 980 р. на двоих за автобусный тур из Москвы. У этого же туроператора есть и трехдневный посленовогодний автобусный тур из Москвы «Рождество в Костроме» (Ростов Великий – Ярославль – Плес – Кострома, цена от 25 300 р. на двоих).

У TUI Россия программа «Новогодние каникулы в Костроме» стоит от 26 784 р. на двоих, а тур выходного дня «Новый год в Костроме» – от 31 744 р. за двоих.

Туроператор «Мультитур» предлагает тур «Новогодние каникулы в Костроме с программой у Берендея» от 23 980 р. на двоих, а автобусный тур из Москвы «Новый Год в Костроме» с отелем «Шелестофф 3* - от 44 580 р. за двоих.

Программа «Новогодние каникулы в Костроме» с кешбэком есть и у туроператора «РЖД Тур», цена – от 27 000 р. на двоих (без переезда). Этот же туроператор предлагает и тур «Сказочное путешествие в Нерехту и Кострому» - от 30 000 р. на двоих.

Туроператор «Библио-Глобус» предлагает туры с железнодорожной перевозкой из Москвы и Санкт-Петербурга и отдыхом в санаториях Костромской области. Цены за трехдневный тур на двоих стартуют от 29 032 р.

PAC Group также предлагает выбрать проживание в отелях Костромы и области, от 2 ночей – для получения кешбэка. Предложения можно найти здесь.  Также туроператор предлагает посетить город и в составе туров по Золотому Кольцу – посмотреть варианты можно тут и тут.

У Coral Travel посещение Костромы с кешбэком возможно в рамках туров по Золотому Кольцу. У туроператора «Дельфин» также широкий выбор туров по Золотому Кольцу, включающих посещение Костромы, выбрать такие туры с кешбэком можно вот здесь.

Кострома включена и в обширный перечень акционных туров по Золотому Кольцу с кешбэком и у туроператора «Мастерская Путешествий». Цены и варианты, а также прямое бронирование – по этой ссылке.  

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Дженнифер Лопес опять станет невестой, теперь в комедийном боевике
Дженнифер Лопес опять станет невестой, теперь в комедийном боевике
"Газпром" заявил о рекордных запасах топлива в хранилищах
"Газпром" заявил о рекордных запасах топлива в хранилищах
Что стоит за призывом Макрона восстанавливать доверие с Россией?
Что стоит за призывом Макрона восстанавливать доверие с Россией?
Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
За неделю количество школ на карантине сократилось более чем в три раза
За неделю количество школ на карантине сократилось более чем в три
В Москве ведущие эксперты обсудили тенденции цифрового образования
В Москве ведущие эксперты обсудили тенденции цифрового образования
В Москве школьники 6–11-х классов до 8 ноября продолжат обучение в дистанционном режиме – Собянин
В Москве школьники 6–11-х классов до 8 ноября продолжат обучение в
Арктика не дает покоя. Эксперт раскрыл, как Запад хочет "связать руки" РФ
Арктика не дает покоя. Эксперт раскрыл, как Запад хочет "связать
Гороскоп Павла Глобы на ноябрь 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на ноябрь 2020 года
Россиянам начали отказывать в работе из-за ошибок в резюме
Россиянам начали отказывать в работе из-за ошибок в резюме
Директор Каннского фестиваля рассказал о планах на будущий год
Директор Каннского фестиваля рассказал о планах на будущий год
Минздрав объяснил указ согласовывать заявления сотрудников о COVID-19
Минздрав объяснил указ согласовывать заявления сотрудников о COVID-19

Топ на сегодня

Спикера пермской гордумы отправили в отставку
Спикера пермской гордумы отправили в отставку
В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
Переболевшая семья рассказала о редких симптомах коронавируса
Переболевшая семья рассказала о редких симптомах коронавируса
Жириновский: Шенген и евро исчезнут из-за пандемии
Жириновский: Шенген и евро исчезнут из-за пандемии
Армяне объявили бойкот «Макдональдс» из-за его «поддержки» Азербайджана
Армяне объявили бойкот «Макдональдс» из-за его «поддержки»

Еще по теме

Сегодня последний день, когда можно купить туры по России с кешбэком
Стартовала акция с кешбэком за покупку туров по России
Туры на Камчатку с кешбэком 20%. Свежая подборка от АТОР
Акция с кешбэком за туры по России стартует 15 октября и продлится 1,5 месяца