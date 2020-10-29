Новогодние туры в Кострому с кешбэком 20%. Подборка от АТОР

Алексей Вольцев

Туроператоры по акции с кешбэком за туры по России предлагают различные варианты трехдневных новогодних и рождественских туров в Кострому. Их цены, в зависимости от программы и уровня отеля, стартуют от 24 до 44,5 тыс. за двоих за тур. На карту вернется кешбэк от 4 800 р. до 8 900 р.

Кострома – один из интереснейших «новогодних» городов России: ведь именнь здесь обитает Снегурочка и расположена ее резиденция. Но и помимо этого в Костороме и ее окрестностях очень много интересного – от храмов, монастырей, уникальных частных музеев , сыроварен и даже настоящей лосиной фермы.

У Национального туроператора АЛЕАН по акции с кешбэком можно купить трехдневные автобусные туры с отправлением из Москвы. Первый тур – «Кострома, государыня моя» (экскурсии по Костроме и музеям, посещение резиденции Снегурочки и лосефермы) – цена от 29 781 р. на двоих.

Второй – автобусный тур из Москвы «Новый год в Костроме (Азимут)» (экскурсионная программа в Переславле-Залесском и Костроме, посещение терема Снегурочки, монастырей, лосефермы, проживание в отеле «Азимут») – цена от 43 400 р. на двоих . В обеих программах в цену входит транспортное обслуживание, питание по программе, проживание, экскурсионное обслуживание.

Автобусная программа с выездом из Москвы «Новый год в Костроме (Азимут)» есть и у туроператора «Дельфин». Здесь ее стоимость – от 42 200 р. на двоих. А у туроператора «Мастерская путешествий» ее стоимость стартует от 43 400 р. на двоих, подробности и варианты – тут. Столько же – от 43 400 р. на двоих, стоит и аналогичная автобусная новогодняя программа у туроператора «Спектрум.

Многие туроператоры по акции с кешбэком продают в Костроме и экскурсионную программу «Город МастерOFF», включающую проживание и экскурсии в Костроме, Нерехте, Ярославле и Плёсе, посещение Лавровской фабрики деревянных игрушек, музея льна и бересты, интерактивного шоу «сырные истории» и др. (программы у разных туроператоров могут варьироваться).

Так, у туроператора BSI Group трехдневный тур «Город МастерOFF» в Кострому стоит от 24 тыс. р. за двоих. Даты заезда – от 30.10.2020 до 02.01.2021.

Точно такая же стартовая цена на этот же тур (3 дня) с кешбэком и у туроператора «Мастерская путешествий». Даты заезда и варианты размещения с ценами – тут.

Тур выходного дня в Кострому «Город МастерOFF» у туроператора TUI Россия (осень) стоит от 24 998 р. за двоих. Его новогодний вариант «Сказочное путешествие в Город МастерOFF» – от 29 760 р. за двоих.

Такая же цена – от 30 000 р. за двоих за эту новогоднюю программу и у туроператора «Мастерская путешествий».

Тур «Новогодние каникулы в Костроме» (3 дня/2ночи), предлагаемый BSI Group, включает обзорные экскурсии по Костроме и Ярославлю, интерактивную экскурсию «Сырные истории», посещение Сумароковской лосефермы, монастырей, музея льна и бересты, музейного комплекса «Музыка и Время» в Ярославле и др.). Цена – от 27 тыс. р. на двоих.

У туроператора PAC Group тур «Новогодние каникулы в Костроме» предусматривает несколько иную программу (обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому», Ростовский кремль, обзорная экскурсия по Костроме, музей-заповедник «Костромская слобода», обзорная экскурсия по Ярославлю и др.). Цена – от 259 евро на двоих за тур.

Туроператор «Дельфин» предлагает эту же программу («Новогодние каникулы в Костроме») по цене от 23 980 р. на двоих за автобусный тур из Москвы. У этого же туроператора есть и трехдневный посленовогодний автобусный тур из Москвы «Рождество в Костроме» (Ростов Великий – Ярославль – Плес – Кострома, цена от 25 300 р. на двоих).

У TUI Россия программа «Новогодние каникулы в Костроме» стоит от 26 784 р. на двоих, а тур выходного дня «Новый год в Костроме» – от 31 744 р. за двоих.

Туроператор «Мультитур» предлагает тур «Новогодние каникулы в Костроме с программой у Берендея» от 23 980 р. на двоих, а автобусный тур из Москвы «Новый Год в Костроме» с отелем «Шелестофф 3* - от 44 580 р. за двоих.

Программа «Новогодние каникулы в Костроме» с кешбэком есть и у туроператора «РЖД Тур», цена – от 27 000 р. на двоих (без переезда). Этот же туроператор предлагает и тур «Сказочное путешествие в Нерехту и Кострому» - от 30 000 р. на двоих.

Туроператор «Библио-Глобус» предлагает туры с железнодорожной перевозкой из Москвы и Санкт-Петербурга и отдыхом в санаториях Костромской области. Цены за трехдневный тур на двоих стартуют от 29 032 р.

PAC Group также предлагает выбрать проживание в отелях Костромы и области, от 2 ночей – для получения кешбэка. Предложения можно найти здесь. Также туроператор предлагает посетить город и в составе туров по Золотому Кольцу – посмотреть варианты можно тут и тут.

У Coral Travel посещение Костромы с кешбэком возможно в рамках туров по Золотому Кольцу. У туроператора «Дельфин» также широкий выбор туров по Золотому Кольцу, включающих посещение Костромы, выбрать такие туры с кешбэком можно вот здесь.

Кострома включена и в обширный перечень акционных туров по Золотому Кольцу с кешбэком и у туроператора «Мастерская Путешествий». Цены и варианты, а также прямое бронирование – по этой ссылке.