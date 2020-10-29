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ООН: Талибы не выполняют свое обязательство порвать с «Аль-Каидой»

ООН: Талибы не выполняют свое обязательство порвать с «Аль-Каидой»

Несмотря на обещание талибов разорвать связи с «Аль-Каидой», группировка по-прежнему «прочно присутствует» в Афганистане. Об этом сегодня, 29 октября, заявил BBC официальный представитель ООН Эдмунд Фиттон-Браун — координатор группы по наблюдению за талибами, ИГ и «Аль-Каидой» (группировки запрещены в РФ).

По словам Фиттон-Брауна, между двумя группировками существует регулярная связь, несмотря на соглашение между США и талибами, подписанное в феврале в Дохе.

«Талибы регулярно и на высоком уровне поддерживают контакты с „Аль-Каидой“ и заверяют их, что они будут уважать свои исторические связи, — сказал Фиттон-Браун. — „Аль-Каида“ тесно связана с „Талибаном“, они проводят много совместных военных и учебных действий, и это не изменилось после заключения соглашения с США».

По информации BBC, хотя силы и возможности «Аль-Каиды» за последнее десятилетие значительно уменьшились, ее лидер Айман аз-Завахири все еще базируется в Афганистане вместе с рядом других высокопоставленных фигур группировки. При этом, по словам представителя ООН, «Аль-Каида» остается «стойкой» и «опасной».

Фиттон-Браун также сообщил BBC, что движение «Талибан» требует от некоторых пакистанских боевиков в Афганистане «регистрироваться» у них и соблюдать кодекс поведения, запрещающий атаки в других странах. Пока не ясно, применимо ли это соглашение к «Аль-Каиде» и было ли это шагом к предотвращению международной террористической угрозы со стороны боевиков из Афганистана.

В этой связи непонятно, указывает BBC, считают ли в Вашингтоне, что «Талибан» полностью выполняет свои обязательства в отношении «Аль-Каиды», поскольку информация на эту тему до сих пор засекречена. Посол Натан Сэлс, координатор по борьбе с терроризмом в Государственном департаменте США, сказал BBC:

«Мы ожидаем, что „Талибан“ выполнит взятые на себя обязательства … прекратит все связи с террористическими организациями в Афганистане. Мы намерены продолжать очень внимательно следить за ситуацией, чтобы действия соответствовали словам».

С другой стороны, бывший командир талибов, а ныне представитель Совета национальной безопасности афганского правительства Рахматулла Андар, предупредил BBC об угрозе возрождения «Аль-Каиды» и других международных террористических групп:

«Американцы могут думать, что после соглашения, которое они подписали с „Талибаном“, все уладится. Но вы увидите, что это не так».

Фиттон-Браун также предупредил, что если межафганские переговоры, идущие в Дохе, провалятся (а дело идет именно к этому. — прим. ИА Newstes ), «Аль-Каида» и «Исламское государство» могут дальше использовать «неуправляемую территорию» в Афганистане.

«Обе эти группы открыто заявляют о своем стремлении поддерживать международную угрозу», — сказал он.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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