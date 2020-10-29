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Опрос определил любимые фильмы россиян о работе

Опрос определил любимые фильмы россиян о работе
. Любимым фильмом россиян о работе оказался "Служебный роман" Эльдара Рязанова, выяснилось по данным опроса исследовательского центра портала Superjob.ru. Его назвали семь процентов от общего числа респондентов.

На втором и третьем местах — "Дьявол носит Prada" (6%) и "Волк с Уолл-Стрит" (5%). "Москва слезам не верит" и "Стажер" назвали 4% участников опроса, "В погоне за счастьем" — 3%. По 1% набрали ленты: "1+1", "Адвокат дьявола", "Афоня", "Высота", "Области тьмы", "Курьер", "Карьера Димы Горина", "Девчата", "Дальнобойщики", "Весна на Заречной улице", "Основатель" и "Перевозчик".

Также россияне вспомнили такие фильмы о карьере, как "Кадры", "Как закалялась сталь", "Красотка", "Начни сначала", "Офицеры", "Приключения Шурика", "Скорая помощь", "Блондинка в законе", "99 франков", "Бармен", "Бойлерная", "Большая перемена".


В открытом опросе приняли участие 1000 экономически активных граждан из всех округов страны.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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