Опрос определил любимые фильмы россиян о работе

Анастасия Иванова

. Любимым фильмом россиян о работе оказался "Служебный роман" Эльдара Рязанова, выяснилось по данным опроса исследовательского центра портала Superjob.ru. Его назвали семь процентов от общего числа респондентов.

На втором и третьем местах — "Дьявол носит Prada" (6%) и "Волк с Уолл-Стрит" (5%). "Москва слезам не верит" и "Стажер" назвали 4% участников опроса, "В погоне за счастьем" — 3%. По 1% набрали ленты: "1+1", "Адвокат дьявола", "Афоня", "Высота", "Области тьмы", "Курьер", "Карьера Димы Горина", "Девчата", "Дальнобойщики", "Весна на Заречной улице", "Основатель" и "Перевозчик".

Также россияне вспомнили такие фильмы о карьере, как "Кадры", "Как закалялась сталь", "Красотка", "Начни сначала", "Офицеры", "Приключения Шурика", "Скорая помощь", "Блондинка в законе", "99 франков", "Бармен", "Бойлерная", "Большая перемена".

В открытом опросе приняли участие 1000 экономически активных граждан из всех округов страны.