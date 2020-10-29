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Оснащение колледжей по всей стране усилят за счёт нового отечественного оборудования

Оснащение колледжей по всей стране усилят за счёт нового отечественного оборудования

Министр просвещения Сергей Кравцов и Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совместной встречи определили шаги по повышению качества развития среднего профессионального образования России, прежде всего, за счёт дополнительного оснащения колледжей передовым отечественным оборудованием.

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» нацпроекта «Образование» планируется масштабное оснащение колледжей отечественным программным обеспечением, учебно-производственным оборудованием для практических занятий. Это позволит создать условия для качественной подготовки специалистов с практическими навыками, востребованными на российском рынке труда, максимально сблизить учебный процесс с производством.

Стремительная модернизация производств требует создания новых образовательных программ и, следовательно, переоснащения классов, обновления образовательных стендов, лабораторного оборудования, моделей и станков. Качественная подготовка специалистов, соответствующая международным стандартам, для отечественной промышленности невозможна без слаженной работы сотрудников системы образования и организаций промышленности.

«Нацпроект «Образование» потому и называется национальным, что он не узковедомственный, а объединяющий разные министерства, производство, образовательные организации, – отметил Сергей Кравцов. – От такого сотрудничества выиграют все. Российское производство получит дополнительные заказы, колледжи и техникумы – высококлассное новое оборудование, студенты – качественные знания и практические навыки, востребованные в реальном секторе экономики, родители – удовлетворение от того, что их дети смогут найти достойную работу по профессии. И все вместе мы приблизим выполнение целей нацпроекта и войдём в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования».

«Сегодня более 300 отечественных предприятий уже производят необходимую для обучения технику. Они работают в сфере робототехники, биотехнологий и искусственного интеллекта. Наша промышленность готова обеспечить российское образование практически полным комплексом учебного оборудования», – сказал Денис Мантуров.

Сергей Кравцов подчеркнул, что в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» всего до 2024 года должно быть создано 5000 современных мастерских. До конца 2020 года откроется 774 мастерские в 150 образовательных организациях 70 субъектов России. При колледжах планируется создание малых инновационных предприятий, учебно-производственных участков, на которых студенты параллельно с учёбой смогут работать и зарабатывать.

Стоит отметить, что объём рынка учебного оборудования за 2019 год составил 6,8 млрд руб. (доля российского производства в нём – более трети (32%, 2,2 млрд руб.)), а объём производства учебного оборудования, по оценке экспертов, за первое полугодие 2020 года составил 750 млн руб.

В рамках встречи были продемонстрированы современные образцы российской образовательной продукции: учебно-методический комплекс «Пионер» компании «Геоскан», современный учебно-демонстрационный комплекс в области медицинской инженерии, обработки данных и радиоэлектронного проектирования, современный учебно-лабораторный комплекс «Прикладная робототехника» на базе Robot Operating System и многие другие. Кроме того, при поддержке Минпромторга России издается каталог отечественного учебного оборудования, позволяющий оперативно ознакомиться с техническими характеристиками большого количества продукции российских производителей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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