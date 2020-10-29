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От "Чик" и "Внутри Лапенко" до "Эйфории": как нарядиться к Хэллоуину в духе любимых сериалов

От "Чик" и "Внутри Лапенко" до "Эйфории": как нарядиться к Хэллоуину в духе любимых сериалов

Приближается Хэллоуин, но, по ощущениям, в этом году он уже давно в разгаре. С одной стороны, не хочется лишать себя праздника и хорошего настроения — позитивные новости в 2020 году и так в дефиците. С другой — ненужные траты на одноразовый декор и костюмы ведьм и привидений явно не то, что нужно семейному бюджету и осознанной моде. Поэтому к Хэллоуину в этом году мы предлагаем подойти практично: темой вечеринки выбираем любимый сериал и подбираем одежду в похожем стиле, которую можно будет носить и после праздника. В нашем материале собрали 11 популярных сериалов последнего времени и варианты нарядов на любой кошелек.

"Сестра Рэтчед" (2020)

О чем: телесериал на основе романа "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи, где главным персонажем становится медсестра Милдред Рэтчед, превращающаяся на наших глазах в настоящего социопата.


Шэрон Стоун в сериале "Сестра Рэтчед"

Наряды исполнительницы главной роли Сары Полсон в этом году разобрали уже все модные издания — кажется, что желтый костюм и красная помада будут по популярности конкурировать с костюмом коронавируса. Поэтому предлагаем отвлечься от очевидных решений, к тому же в сериале немало ярких второстепенных персонажей.

Чего стоит одна эксцентричная наследница богатого дома Ленор Осгуд в исполнении несравненной Шэрон Стоун! В основе образа, конечно, элегантное платье, меха и много украшений. Для бюджетного варианта вынимаем все содержимое маминой шкатулки с бижутерией и заимствуем меховую шапку у бабушки. Как бы грустно ни было, но того кролика, а может быть, и соболя, увы, не вернуть (да, отыгрывая этих персонажей, нужно запастись хладнокровием).


1. Платье Mango, 4 999 руб. 2. Ожерелье Lisa Smith — 6 500 руб. 3. Сумка Code28 — 8 000 руб. 4. Куртка из искусственного меха Zara — 5 599 руб. 5. Меховая шапка "от бабушки". 6. Ожерелье Swarovski — 9 490 руб.

"Чики" (2020)

О чем: история о жизни провинциальных проституток, решивших начать свой бизнес, рассказанная сквозь смех и слезы (и любовь, конечно).


Варвара Шмыкова, Ирина Носова, Алена Михайлова в сериале "Чики"


Ирина Носова, Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова и Алена Михайлова в сериале "Чики"


Кадр из сериала "Чики"

Сериал с Ириной Горбачевой, Варварой Шмыковой, Ириной Носовой и Аленой Михайловой можно назвать одним из главных отечественных хитов этого года — за три недели первые четыре серии собрали 3,5 миллиона просмотров. Оценки критиков были разными, но все признавали бьющую наотмашь с первых кадров правду жизни и даже сравнивали сериал с сатирой уровня Салтыкова-Щедрина.

Составить бюджетный вариант костюма по мотивам сериала тоже не станет трудной задачей: надо лишь поискать в шкафу короткие джинсовые шорты, завалявшиеся там с нулевых, леопардовый топ и поискать по секонд-хендам яркую куртку в стиле 90-х или бомбер (к таким вещам тяготела героиня Варвары Шмыковой).

Ну а можно сделать косплей Жанны в исполнении Ирины Горбачевой. Тут все еще проще: спасаем от преждевременного перевода в статус пижамы растянутую футболку с принтом и берем у папы или бойфренда клетчатую рубашку.


1. Ветровка adidas — 6 170 руб. 2. Футболка H&M — 1 199 руб. 3. Лосины с Aliexpress — 331 руб. 4. Топ H&M — 799 руб. 5. Джинсы Levi's — 8 890 руб. 6. Шорты Oneteaspoon — 7 814 руб.

"Король тигров: Убийство, хаос и безумие" (2020)

О чем: документальная история о владельце зоопарка с тиграми, львами и леопардами в Оклахоме, который в 2019 году был осужден на 22 года лишения свободы за организацию заказного убийства, жестокое обращение с животными и продажу животных исчезающих видов.


Кадр из фильма "Король тигров: Убийство, хаос и безумие"

Документальное кино сегодня во многом превосходит художественное, в том числе и по части лихого сюжета. История Джо Экзотика лишнее тому подтверждение — сериал стал настоящим хитом. Вооруженный гей-реднек со стрижкой маллет и целым зоопарком хищников, ведущий войну с конкуренткой, — нарочно, такое, кажется, не придумаешь, но в жизни, как выяснилось, встречается.

Чтобы ни одного тигра не пострадало, заводить их лучше все-таки только в качестве вышивки на платье, ну а если захочется подчеркнуть любовь Джо ко всему яркому и блестящему, то без блузки с пайетками точно не обойтись.


1. Платье Alena Akhmadullina — 10 799 руб. 2. Брюки P.A.R.O.S.H. — 21 334 руб. 3. Блузка Giuseppe Di Morabito — 20 835 руб. 4. Шуба из искусственного меха H&M — 5 249 руб. 5. Клатч Zara — 3 299 руб.

"Корона" (2016)

О чем: главный сериал о современной британской монархии. Сюжет охватывает период правления королевы Елизаветы II, а также несколько предшествующих коронации лет. Первый сезон начинается со свадьбы Елизаветы и принца-консорта Филиппа в 1947 году.


Принцесса Диана/кадр из сериала "Корона"

И хотя публика уже не первый год следит за королевским закулисьем, один из самых ожидаемых сезонов вышел в этом году. Именно в четвертом сезоне впервые появляется Диана Спенсер, роль которой досталась Эмме Коррин. Принцесса Диана и после своей смерти остается для многих не только идеальной представительницей монархии, но и настоящей иконой стиля, опередившей многие тренды. Так что если давно хотели повторить один из ее образов, то вот подходящий повод, да и розовый цвет снова в моде.


1. Платье Kalmanovich, 41 000 руб. 2. Платье Alessandra Rich — 61 886 руб. 3. Берет Tonak — 1 890 руб. 4. Клатч Arny Praht — 2 990 руб. 5. Берет из искусственного меха Eugenia Kim — 9 050 руб.

"Внутри Лапенко" (2019)

О чем: серия скетчей, героями которых становятся характерные персонажи, заброшенные то ли в СССР 1980-х, то ли в Россию 1990-х (впрочем, уровень сюра такой, что можно допустить и путешествия во времени). Инженер, рокер, ведущий программы о выживании и другие альтер эго актера и блогера Антона Лапенко.



Чтобы снять успешный сериал, нужны большая съемочная группа и много популярных актеров? Антон Лапенко смеется вам в лицо! Ему вместе с несколькими единомышленниками удалось создать один из самых обсуждаемых проектов последних лет. Лапенко выступает и в роли исполнителя всех основных персонажей, и в роли сценариста, и в роли художника. Выбрать, кто из его героев лучше, действительно сложно, так что можно смело объединить их в своем костюме.


1. Шуба из искусственного меха P.A.R.O.S.H. — 29 376 руб. 2. Берет Asos — 1 390 руб. 3. Футболка из рок-магазина — 1 390 руб. 4. Рубашка A.G.P. — 3 300 руб. 5. Очки Brevno — 8 000 руб.

"Удивительная миссис Мейзел" (2017)

О чем: история домохозяйки из США конца 1950-х Мириам "Мидж" Мейзел, которая неожиданно становится звездой стендапа.



История высвобождения из "кухонного рабства", а также становления сильной и самостоятельной женщины, которую не сломила измена мужа (а даже скорее, наоборот, дала шанс наконец проявить себя) прозвучала в унисон с укреплением феминистского движения в последние годы. Но духоподъемный сюжет и уморительные шутки, конечно, не единственное, во что влюбились зрители.

На экране глаз не отвести и от нарядов Мидж: элегантные платья, обилие аксессуаров — от миниатюрных сумочек и платков до ярких брошек. В общем, подготовку к такому Хэллоуину можно смело совмещать с просмотром семейных альбомов и вдохновляться образами бабушек из 1950-х, которые и в условиях дефицита умудрялись выглядеть так, что миссис Мейзел позеленела бы от зависти!


1. Пальто Cocos Moscow — 6 599 руб. 2. Укороченный жакет Zara — 6 999 руб. 3. Шелковый платок Radical Chic — 12 600 руб. 4. Платье I Am Studio — 13 900 руб. 5. Брошь Orgalica — 1 350 руб. 6. Жакет Zara — 5 599 руб. 7. Перчатки Agnelle — 8 950 руб. 8. Сумка "Эконика" — 8 990 руб.

"Игра престолов" (2011)

О чем: фэнтези о борьбе за власть в Семи Королевствах на континенте Вестерос на протяжении восьми сезонов. Кроме политических интриг, много секса, драконов и зрелищных батальных сцен.


Кадр из сериала "Игра престолов"

Показ финального эпизода "Игры престолов" окрестили концом эпохи, и это тот случай, когда это не было преувеличением. Расставание с полюбившимися героями тяжело далось не только зрителям, но и некоторым актерам. Так, Кит Харингтон даже пережил депрессию после завершения съемок.

Конечно, за девять лет в сериале у каждого появился свой любимчик, но вот по количеству косплеев повелительница драконов Дейенерис Таргариен и хитрая и жестокая Серсея Ланнистер, пожалуй, превосходят всех конкурентов. Поэтому на этот раз предлагаем обратить внимание на Сансу Старк в исполнении Софи Тернер и ее Лютоволка.


1. Платье Akhmadullina Dreams — 6 999 руб. 2. Кулон с волком из рок-магазина — 176 руб. 3. Платье-рубашка Plutocrat — 35 500 руб. 4. Короткая шуба из искусственного меха H&M — 2 999 руб.

"Содержанки" (2019)

О чем: скандалы, интриги и расследования (начинается все и правда с убийства) в сфере столичной светской жизни. Богатые тоже плачут, Дарья Мороз раздевается, Сабина Ахмедова иногда поет.



Проект Константина Богомолова о гламурной жизни и о том, чего она стоит, стал одним из самых скандальных в прошлом году. После успешного первого сезона Богомолов уступил режиссерское кресло Дарье Жук, а к третьему сезону (премьеры еще не было) оно перешло к Юрию Морозу, отцу исполнительницы одной из главных ролей Дарьи Мороз.

Сюжет от этого не сильно пошатнулся: кто-то с кем-то снова спит, кто-то открывает выставки, у кого-то из шкафов валятся скелеты, а потом опять кто-то с кем-то спит. Легче, чем следить за сюжетом, только составлять гардероб в стиле героинь. Что-то кружевное, что-то блестящее и что-то облегающее — готово!


1. Платье Playgoer — 13 500 руб. 2. Платье Zara — 6 999 руб. 3. Платье I Am Studio — 16 900 руб. 4. Платье 12Storeez — 28 980 руб. 5. Клатч Cult Gaia — 27 268 руб. 6. Клатч Coccinelle — 10 400 руб. 7. Бралетт Hunkemoller — 2 499 руб.

"Чернобыль" (2019)

О чем: одна из главных трагедий советской эпохи глазами американского HBO и британского Sky. Судьбы чиновников и простых людей, жизнь которых навсегда изменила авария на атомной электростанции в Припяти.



Художники по костюмам внимательно изучили быт времен перестройки, и в том, как герои выглядят, никаких условностей и допущений нет. Поэтому за поиском костюма снова можно отправляться не в магазин, а в бабушкин или родительский дом, если, конечно, остатки советского гардероба уже не сгинули на даче.

Невзрачный серый пиджак, рубашка с цветочным принтом и шерстяной кардиган на пуговицах точно найдутся. Для создания образа ликвидатора тоже подойдут подручные средства: например, съемный капюшон оттенка хаки и горнолыжные очки. С масками и респираторами в каждом домохозяйстве сейчас проблем быть тоже не должно.


1. Съемный капюшон Cocos Moscow — 1 999 руб. 2. Рубашка Elmira Markes — 6 700 руб. 3. Галстук Massimo Dutti — 4 790 руб. 4. Пиджак 12Storeez — 12 980 руб. 5. Горнолыжные очки с Ozon — 1 050 руб. 6. Кардиган Zara — 4 299 руб.

"Элита" (2018)

О чем: жизнь трех подростков, которые получили стипендию для обучения в престижной испанской школе Лас-Энсинас, где вскоре происходит убийство одного из студентов. В общем, новеньких, как обычно, невзлюбили.



Кажется, каждому поколению просто необходим свой сериал о школьной жизни. Для современных подростков таковым стал испанский сериал "Элита". Одеваются школьники сегодня тоже гораздо лучше, чем условные Элен и ребята. Главный модник сериала — Валерио Монтесинос Рохас. Харизматичный персонаж носит яркие вещи от Roverto Cavalli, Versace, Diesel и Polo Ralph Lauren. Впрочем, и вариации на тему школьной формы будут вполне практичным дополнением к гардеробу — стиль "преппи" не теряет своей актуальности.


1. Жакет Zara — 4 299 руб. 2. Гольфы Calzedonia — 799 руб. 3. Жакет Sandro Paris — 12 450 руб. 4. Жакет Yoox — 11 100 руб. 5. Юбка Zara — 3 299 руб. 6. Ремень Reserved — 799 руб. 7. Юбка Mango — 3 299 руб.

"Эйфория" (2019)

О чем: о трудностях и переживаниях подросткового периода — от проблем с наркотиками до исследования собственной сексуальности, борьбы со стереотипами и поисками своего места в мире.



Откровенный разговор на сложные темы, удачный кастинг и невероятно красивая визуальная составляющая — вот, пожалуй, главные слагаемые успеха сериала. Яркий макияж в стиле "Эйфории" уже стал хитом среди всех визажистов и бьюти-блогеров. Но внимание стоит обратить и на наряды некоторых персонажей. Отдельного упоминания заслуживает Барби Феррейра, которая играет Кэт Эрнандес, девушку, исследующую свою сексуальность.

Героиня на публике открыто носит вещи и аксессуары, которые, согласно общественному мнению, можно показывать лишь в спальне. Корсеты, чокеры из ассортимента БДСМ-отдела — для Кэт все это повседневный образ. Даже если для вас нет, то почему бы не попробовать что-то совсем новое для себя? Особенно если у вечера Хэллоуина ожидается приятное продолжение.


1. Корсет Folies By Renaud — 8 733 руб. 2. Футболка Zara — 1 799 руб. 3. Пояс-корсет H&M — 1 119 руб. 4. Чокер Nothing But Love — 790 руб. 5. Боди Fusion — 5 490 руб. 6. Корсет Bordelle — 48 813 руб.
# Дизайн и стиль / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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