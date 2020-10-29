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Почти 4,5 тысячи новых мест допобразования детей открыли в Новосибирской области

Почти 4,5 тысячи новых мест допобразования детей открыли в Новосибирской области

К началу 2020/21 учебного года в 51 образовательной организации 16 муниципальных районов Новосибирской области открыли, открыли 4485 новых мест дополнительного образования детей, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.  

Оборудование для создания новых мест было приобретено за счет федеральной субсидии национального проекта «Образование». Новые места появились в технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-гуманитарной и туристско-краеведческой отраслях.

Специалисты также закупили новое оборудование и средства обучения, уделив особое внимание таким техническим и естественно-научным направлениям, как «Прототипирование и 3D-моделирование», , «Лего-конструирование», «Гидробиология», «Экологический мониторинг» и «Лабораторно-химический анализ», «Научно-исследовательская деятельность в детском саду». 
Разрабатываются также программы «Детская киностудия», «Школа пилотирования», «Радиотехническое творчество», «СИТИ-фермер», «Основы подготовки разведчика», «Юный спасатель», «Архивариус», «Графический дизайн», «Белая ладья», «Резьба по дереву», «Спортивный туризм»  и другие.

# Общество
По материалам: edu.ru

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