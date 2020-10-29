Посол России ответил на заявление США про гиперзвуковые ракеты в Европе

Влада Некрасова

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег от гонки ракетных вооружений в Европе.

Так дипломат отреагировал на заявления советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, который заявил в среду о готовности Вашингтона разместить гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты в Европе для сдерживания России.





"Подобные намерения несут в себе угрозу разбалансировки региональной и глобальной безопасности, ведут к повышению конфронтационного потенциала. <...> Если Вашингтон действительно заинтересован в "реальном контроле над вооружениями", то для этого нет необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений на европейском континенте", — заявил Антонов в комментарии, который посольство публикует на своей странице в Facebook.

Он назвал "конструктивной альтернативой" предложения президента Владимира Путина по деэскалации в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Россия готова к совместным усилиям с зарубежными партнерами по предотвращению новой гонки ракетных вооружений на европейском континенте и в других регионах мира", — заключил Антонов.