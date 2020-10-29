Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции

Анастасия Иванова

Телеведущий Владимир Познер предложил принять жесткие меры против мигрантов во Франции после теракта в Ницце.

"Я вам могу сказать, как французский гражданин, что я считал бы необходимым немедленно отреагировать на произошедшее таким образом: собрать пять тысяч эмигрантов, которые уже являются, кстати говоря, французскими гражданами, тех, на кого есть досье в полиции, а такие досье, конечно, имеются в большом количестве, и этих людей просто взять и выслать обратно в Алжир", — заявил он в интервью Радио Sputnik.