Правительство России перераспределит субсидии для помощи в создании 3,6 тыс. новых мест в школах

Алексей Вольцев

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Правительство Российской Федерации перераспределит субсидии для помощи в создании 3,6 тысячи новых мест в школах в пяти регионах страны, информирует ТАСС.

«В пяти регионах России – это Республика Саха (Якутия), Краснодарский край, Иркутская, Свердловская и Челябинская области – до конца этого года будет создано 3,6 тысячи новых школьных мест в дополнение к уже запланированным. Для софинансирования таких расходов перераспределим субсидии из федерального бюджета – более 730 миллионов рублей», – сказал Михаил Мишустин на заседании Правительства.

Он напомнил, что в бюджете на этот и следующие два года на создание новых мест в российских школах предусмотрено около 75 миллиардов рублей.

«Важно, чтобы эти средства использовались как можно более эффективно, с учетом реальных потребностей и возможностей каждого региона», – отметил Мишустин.