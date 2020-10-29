Президент Абхазии уверен: аэропорт «Сухум» заработает через три года

Влада Некрасова

Президент Абхазии Аслан Бжания рассчитывает, что Сухумский аэропорт возобновит работу в 2023 году.

«Я уверен, что этот проект будет реализован, и, как в добрые советские времена, воздушное сообщение между Сухумом и Москвой будет налажено. Это возможно реализовать. Это займет несколько лет, два-три года. Для нас было бы успехом, если мы аэропорт запустим в 2023 году», — сказал Бжания в интервью РИА Новости.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции плохо сказалась на продвижении проекта реконструкции аэропорта.

«Сейчас нет возможности для контактов из-за ограничений в связи с пандемией. Чуть позже к этому вернемся», — сказал Бжания.

Отметим, что еще вчера, 28 октября, глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба заявлял, что в ближайшее время возобновление работы аэропорта в Сухуме невозможно.

«Мы много раз слышали разного рода информацию, что вот-вот откроется аэропорт. Прежде всего, стоить отметить, что Международная ассоциация гражданской авиации находится в городе Чикаго, в США. Аэропорт имени Владислава Ардзинба там числится за Грузией. В ближайшей перспективе изменений в данном отношении, к сожалению, не предвидится», — подчеркнул он.

Кроме того, отметил министр, чтобы в данных условиях аэропорт работал, должна функционировать авиакомпания.

«Учитывая международные нормы, авиакомпания должна быть зафиксирована либо в России, либо в Абхазии, и совершать рейсы только внутри России и в Абхазии. Какова рентабельность данного проекта, судить не мне. Мы могли бы пойти по пути Северного Кипра, когда самолеты оттуда летают только в Турцию, а потом по всему остальному миру, но это политический шаг. Если мы говорим о бизнесе, то мы должны просчитывать плюсы», — цитируем министра «Sputnik Абхазия».

Авиакомпании, которые будут работать в Абхазии, не только не будут допущены до международных рейсов, но они еще не смогут проводить ремонтные работы в сервисах своих компаний, отметил Хишба.

«Самолет будет арестован из-за того, что летал, по их ошибочному мнению, на оккупированную территорию», — пояснил он.

Аэродром международного аэропорта «Сухум» имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования 26 июля 2019 года. Решение принимал кабинет министров Абхазии. Этот статус предполагает возможность совместного базирования гражданской и государственной (военной, пограничной, таможенной, иной для осуществления государственной функции) авиации.

Инвесторы планировали восстановить аэропорт за два года, проект предполагал восстановление с нуля всего комплекса аэропорта, кроме взлетной полосы, которая требует капитального ремонта.