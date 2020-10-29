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Президент заявил, что не очень доволен темпами газификации России

Президент заявил, что не очень доволен темпами газификации России

Уровень газификации в России не настолько высок, как хотелось бы, однако он тоже развивается, в некоторых регионах ещё предстоит многое сделать в этой области, заявил президент страны Владимир Путин в ходе форума «Россия зовёт!». Об этом сообщает в четверг РИА «Новости».

«Что касается газификации, …не могу сказать, что я доволен уровнем газификации в стране. Хотя она тоже развивается», — заявил Путин.

По его словам, сегодня средний уровень газификации — под 70%, а в Центральном федеральном округе — 85%. В некоторых регионах, отметил президент, «ещё очень много предстоит сделать».

Он также заявил, что поставки российского  «голубого топлива на экспорт, а экспортные цены значительно выше, чем для внутреннего потребителя, дают нам возможность реализовывать в том числе планы по газификации внутри страны».

«Мы будем и дальше реализовывать программы внутри страны по газификации, без всяких сомнений», — сказал Путин, добавив, что соответствующие дополнительные поручения даны кабмину, президент ждёт конкретных предложений.

Ранее парламентарии разработали законопроект, согласно которому для ускорения газификации страны предлагается отменить требование оформления разрешений при строительстве газопроводов между населёнными пунктами.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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