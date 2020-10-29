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Прокуратура установила причину смертельного ДТП с автобусом на Выдубичах в Киеве

Прокуратура установила причину смертельного ДТП с автобусом на Выдубичах в Киеве

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Стали известны причины смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса у станции метро «Выдубичи». Как сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта, где стояли люди.

В результате аварии погиб мужчина 1977 года рождения, кроме того, травмы получили две женщины — 1963 года рождения и 1979 года рождения.

Уголовное производство начато по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о задержании водителя автобуса.

Напомним, в сентябре в Виннице остановку общественного транспорта, на которой были люди, разнес грузовик. К счастью, там обошлось без пострадавших.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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