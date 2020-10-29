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Пушков рассказал, как Зеленский обманул украинцев

Пушков рассказал, как Зеленский обманул украинцев
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за не совпавший с надеждами его избирателей антироссийский курс.

Парламентарий указал на многочисленные случаи военного сотрудничества Киева со странами Запада, такие как маневры американских стратегических ядерных бомбардировщиков Б-52 совместно с украинской военной авиацией около воздушных границ Крыма или открытые контакты главы Украины с руководителем британской разведслужбы.


"Голосовавшие за Зеленского избиратели, надеявшиеся на меньшую враждебность в адрес России и более сбалансированную политику Киева, оказались обмануты. У власти в Киеве утвердилась однозначно прозападная элита, которая не настроена ни на малейшие сдвиги — ни по Донбассу, ни по контактам с ведущими странами НАТО, ни по общей антироссийской направленности действий Украины", — написал Пушков в телеграме.

Сенатор отметил, что при предыдущем президенте страны Петре Порошенко Киев старался держать противостояние на грани "горячей фазы", а нынешнее руководство государства "перешло к долгосрочному стратегическому выстраиванию Украины как антироссийского форпоста в Европе".

# В мире
По материалам: ria.ru

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