Пушков рассказал, как Зеленский обманул украинцев

Алексей Вольцев

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за не совпавший с надеждами его избирателей антироссийский курс.

Парламентарий указал на многочисленные случаи военного сотрудничества Киева со странами Запада, такие как маневры американских стратегических ядерных бомбардировщиков Б-52 совместно с украинской военной авиацией около воздушных границ Крыма или открытые контакты главы Украины с руководителем британской разведслужбы.





"Голосовавшие за Зеленского избиратели, надеявшиеся на меньшую враждебность в адрес России и более сбалансированную политику Киева, оказались обмануты. У власти в Киеве утвердилась однозначно прозападная элита, которая не настроена ни на малейшие сдвиги — ни по Донбассу, ни по контактам с ведущими странами НАТО, ни по общей антироссийской направленности действий Украины", — написал Пушков в телеграме.

Сенатор отметил, что при предыдущем президенте страны Петре Порошенко Киев старался держать противостояние на грани "горячей фазы", а нынешнее руководство государства "перешло к долгосрочному стратегическому выстраиванию Украины как антироссийского форпоста в Европе".