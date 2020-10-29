Путин предложил продлить действие отсрочки налогов для пострадавших отраслей

Лидия Мартынова

Президент Владимир Путин предложил продлить действие отсрочки по налогам и моратория на плановые проверки среднего и малого бизнеса. Новые меры поддержки могут распространиться и на туристическую отрасль.

«В текущих условиях необходимо донастраивать меры поддержки предприятий, предпринимателей. Это должны быть меры как оперативного, так и долгосрочного характера. Причём особый акцент мы делаем на поддержку малого и среднего бизнеса», - сообщил президент в четверг, 29 октября, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия Зовет!».

Он напомнил, что для тех малых и средних компаний, которые работают в пострадавших отраслях, предоставлена отсрочка по налогам и страховым взносам за первый квартал текущего года, предусмотрена продолжительность такой отсрочки до полугода.

«Однако на что обращаю внимание: не все компании пострадавших отраслей имели объективную возможность восстановить своё прежнее положение. Проблемы у них сохраняются. Прежде всего это сфера общественного питания, другие услуги. Для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам ещё на три месяца», - сообщил Владимир Путин.

Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса.

ТУРБИЗНЕСУ НУЖНЫ НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ

Напомним, что предприятия туристической отрасли входят в список пострадавших отраслей. Таким образом, озвученные меры поддержки после их утверждения правительством, вероятно, будут касаться и этих компаний.

Участники туристического рынка считают важной поддержку в виде налоговых послаблений и моратория на проверки. Ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) направляла письмо на имя главы правительства Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть возможность освободить турфирмы «от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды, а также перенести налог для предприятий, применяющих УСН, в период до конца I квартала 2021 года».

При этом в АТОР подчеркивают, что важно предоставить турфирмам именно возможность вообще не платить часть налогов за 2020 год, а не отсрочку налоговых платежей. Отсрочки приводят к накоплению долгов перед бюджетом, и, соответственно, в ряде случаев только усугубляют неблагоприятное положение дел в компаниях.