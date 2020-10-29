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Россия – среди ТОП-30 брендов стран мира в категории «Туризм»

Россия – среди ТОП-30 брендов стран мира в категории «Туризм»

По результатам ежегодного исследования силы национальных брендов стран мира Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) Россия заняла 27 место в общем зачете, и вошла в ТОП-30 в категории «Туризм».

Для исследования Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) были проведены 20 019 онлайн-интервью в 20-ти странах среди лиц в возрасте 18 лет и старше. Данные взвешены по ключевым демографическим характеристикам стран, включая возраст, пол и образование имеющего доступ к интернету населения в 2019 году в каждой стране. Сбор данных проводился с 7 июля по 31 августа 2020 года. В составлении рейтинга участвовали 50 стран.

Анализ сильных и слабых сторон восприятия стран жителями других государств производился по нескольким основным категориям: «Экспорт», «Управление», «Культура», «Люди», «Туризм», «Иммиграция &Инвестиции».  


РОССИЯ – В ТОП-30 В КАТЕГОРИИ «ТУРИЗМ»

ТОП-5 страновых брендов в категории «Туризм», согласно рейтингу NBI 2020 года, формируют Италия, Франция, Великобритания, Испания и Греция.

При этом по сравнению с 2019 годом Италия и Франция остались в топе списка на своих местах. Великобритания поднялась на одну позицию и стала третьей в 2020 году, а Испания опустилась с третьего места в прошлом году на четвертое место в 2020 году. Греция вернулась в пятерку лучших впервые с 2018 года, заняв 5-е место и вытеснив США.

Что касается России, то она, по версии авторов рейтинга NBI 2020 в категории «Туризм», входит в ТОП-30 наиболее сильных страновых брендов. Наиболее «сильной» стороной туристического странового бренда России признано большое количество исторических зданий. Наиболее значимым минусом – относительно слабое желание зарубежных туристов ехать в нее.

В Ipsos отмечают, что пока рейтинг России в этой категории ниже среднего регионального и среднего мирового.


В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ У РОССИИ – 27 МЕСТО

В общем зачете (формируемым по показателям из нескольких категорий) ТОП-5 самых сильных страновых брендов в 2020 году выглядит так: Германия, Великобритания, Канада, Япония, Франция.

Россия заняла 27-е место в рейтинге NBI 2020. В этом году репутация России сильна в категориях «Культура» и «Экспорт», чему способствуют положительные отзывы о достижениях страны в спорте, о её вкладе в науку и технологии. Слабые стороны относятся к категориям «Управление» и «Люди».

«В первую очередь, это связано с усилиями по обеспечению мира и безопасности и с восприятием гостеприимства», - отмечается в пресс-релизе Ipsos.


КИТАЙ И США РЕЗКО ОСЛАБЛИ В КАТЕГОРИИ «ТУРИЗМ»

Интересно, что в 2020 году, США и Китай оказались странами с наиболее заметным снижением общего рейтинга. США, которые занимали первое место NBI семь раз: в 2009-2013, 2015 и 2016 годах, опустились на четыре позиции с шестого места в 2019 году до 10-го места в 2020 году. В США резко снизились оценки по параметрам «Государственное управление», «Люди», «Туризм», а также «Иммиграции & инвестиции» – там, где репутация США всегда была высока.

Китай, который стабильно занимал 23-е место в течение последних четырех лет, показал снижение рейтинга на 12 позиций, с 23-го места в прошлом году до 35-го места в 2020-м. В этом году рейтинг Китая снизился наиболее существенно в категориях «Управление», «Люди», «Туризм» и «Иммиграции & инвестиции».

Это – самые низкие рейтинги NBI, когда-либо зарегистрированные для двух этих стран. В частности, в США и ​​Китае наблюдается снижение значений в одних и тех же категориях, что говорит о том, что обе страны сталкиваются с аналогичными репутационными проблемами, вызванными торговыми проблемами и пандемией COVID-19.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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