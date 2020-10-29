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Российские наблюдатели оценили обстановку в США перед выборами

Российские наблюдатели оценили обстановку в США перед выборами
Досрочное голосование и недостаточный уровень открытости наряду с большим потоком фейков вызывают вопросы у российских наблюдателей, которые следят за выборами в США, сообщили они РИА Новости.

Российские наблюдатели дистанционно следят за выборами в США, которые намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.

Досрочное голосование и политический кризис

Много вопросов у сообщества экспертов и наблюдателей вызывает досрочное голосование и голосование по почте, применяемое в США.

"Несмотря на солидарную позицию с США и рядом стран, выраженную в понимании необходимости применения многодневного голосования, подход к его организации и проведению – принципиально отличаются. Так, сегодня мы наблюдаем, как и без того сложная общественно-политическая ситуация в США накаляется приближающимся кризисом легитимности власти, основой которого является недостаточный уровень открытости и прозрачности выборов главы государства", - отметила в беседе с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член Общественной палаты РФ Алена Булгакова.

# Политика
По материалам: ria.ru

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