Росстат рассказал о росте цен на сахар, подсолнечное масло и яйца

Влада Некрасова

Сахар, подсолнечное масло и куриные яйца в России с 20 по 26 октября продолжили дорожать: темп прироста цен на масло ускорился, на сахар - чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, на яйца - остался на том же уровне, следует из сообщения Росстата.

"За период с 20 по 26 октября 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок - на 3,8%. Подорожание на 5% и более отмечено в 23 субъектах Российской Федерации (кроме автономного округа, входящего в состав области), в том числе в Мурманской области и Республике Северная Осетия-Алания - на 10% и 9,5% соответственно", - говорится в сообщении. В Тыве цены на сахар снизились на 0,3%.