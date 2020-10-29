Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сериал "Дивный новый мир" закрыли после первого сезона

Сериал "Дивный новый мир" закрыли после первого сезона
. СМИ узнали, что сериал телесети Peacock "Дивный новый мир", основанный на одноименном романе Олдоса Хаксли о дистопии, закрыли после первого сезона, сообщает Variety.

Причины такого решения не уточняют, но по информации издания, выпускающая студия Universal content productions попытается продать этот проект другим каналам.

Премьера шоу состоялась в июле на Peacock. Действие в нем разворачивается в Лондоне будущего, где люди живут практически в идеальном мире. Все благодаря тому, что власти запретили моногамию, неприкосновенность частной жизни, деньги, семью и изучение истории. Однако главный герой Джон (Олден Эренрайк) нарушает хрупкую гармонию в обществе.


получил неоднозначные оценки.

Критики поставили "Дивному новому миру" всего лишь 45 процентов "свежести" – это низкий результат (на Rotten Tomatoes проект считается успешным, если набирает 60 процентов и более), а вот зрители – 81 процент.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Сериал "Дивный новый мир" закрыли после первого сезона
Сериал "Дивный новый мир" закрыли после первого сезона
Юрий Алексеев: Последние 15−20 лет Латвия живёт и работает «по удалёнке»
Юрий Алексеев: Последние 15−20 лет Латвия живёт и работает
Штормы и ураганы способствуют распространению чужеродных видов
Штормы и ураганы способствуют распространению чужеродных видов
10 главных трендов в помолвочных кольцах для свадебного сезона 2021 года
10 главных трендов в помолвочных кольцах для свадебного сезона 2021
Джонсон назвал нападение в Ницце варварством
Джонсон назвал нападение в Ницце варварством
Более 100 педагогов прошли трехдневный интенсив по оценке качества образования
Более 100 педагогов прошли трехдневный интенсив по оценке качества
В более 20 районах Якутии за два года построили площадки для выполнения нормативов ГТО
В более 20 районах Якутии за два года построили площадки для
Коррекционные и инклюзивные школы: пути особого обучения
Коррекционные и инклюзивные школы: пути особого обучения
Al-Ahram: Эрдоган подтолкнул «двоюродного брата» к войне в Карабахе
Al-Ahram: Эрдоган подтолкнул «двоюродного брата» к войне в Карабахе
Текслер предложил связать прямыми авиарейсами Челябинск и страны ШОС
Текслер предложил связать прямыми авиарейсами Челябинск и страны ШОС
Чиновников не ограничивают по религиозной принадлежности, заявил Песков
Чиновников не ограничивают по религиозной принадлежности, заявил
На Донбассе ранение получил украинский военный
На Донбассе ранение получил украинский военный

Топ на сегодня

Арктика не дает покоя. Эксперт раскрыл, как Запад хочет "связать руки" РФ
Арктика не дает покоя. Эксперт раскрыл, как Запад хочет "связать
Турция назвала удар по Барде военным преступлением со стороны Еревана
Турция назвала удар по Барде военным преступлением со стороны Еревана
Директор Каннского фестиваля рассказал о планах на будущий год
Директор Каннского фестиваля рассказал о планах на будущий год
"Газпром" заявил о рекордных запасах топлива в хранилищах
"Газпром" заявил о рекордных запасах топлива в хранилищах
Новации в Татарстане: 15% за знание татарского и угроза «Казанской области»
Новации в Татарстане: 15% за знание татарского и угроза «Казанской

Еще по теме

На Rotten Tomatoes появились отзывы на сериал "Дивный новый мир"
Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
Вышел первый тизер сериала "Дивный новый мир" с Деми Мур — в непривычном образе блондинки
Ди Каприо экранизирует утопию про психоделики