Сериал "Дивный новый мир" закрыли после первого сезона

Влада Некрасова

. СМИ узнали, что сериал телесети Peacock "Дивный новый мир", основанный на одноименном романе Олдоса Хаксли о дистопии, закрыли после первого сезона, сообщает Variety.

Причины такого решения не уточняют, но по информации издания, выпускающая студия Universal content productions попытается продать этот проект другим каналам.

Премьера шоу состоялась в июле на Peacock. Действие в нем разворачивается в Лондоне будущего, где люди живут практически в идеальном мире. Все благодаря тому, что власти запретили моногамию, неприкосновенность частной жизни, деньги, семью и изучение истории. Однако главный герой Джон (Олден Эренрайк) нарушает хрупкую гармонию в обществе.

получил неоднозначные оценки.

Критики поставили "Дивному новому миру" всего лишь 45 процентов "свежести" – это низкий результат (на Rotten Tomatoes проект считается успешным, если набирает 60 процентов и более), а вот зрители – 81 процент.