Шарлиз Терон, Натали Портман, Юлия Высоцкая и другие звезды, которые брились налысо или делали ультракороткие стрижки

Вадим Карасев

Решение постричься налысо, безусловно, очень смелое. Распрощаться с волосами тяжело даже многим мужчинам, которые в большинстве своем и так носят короткие стрижки. Что уж говорить про женщин, для многих из которых длинные волосы — символ красоты и женственности. Тем не менее порой некоторые идут на такие отважные эксперименты, особенно звезды кино, ведь иногда в силу профессии им приходится это делать и кардинально меняться внешне. Сегодня рассказываем о знаменитых женщинах, которые брились налысо или делали очень короткие стрижки.

Шарлиз Терон

45-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон умеет мастерски перевоплощаться в любые образы, будь то романтичная Сара в фильме "Сладкий ноябрь" или серийная убийца Элин в "Монстре". Терон не боится быть разной, за что ее и любят зрители. Для роли в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости" звезда сбрила волосы.





Шарлиз Терон в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости"

Причем сделала она это самостоятельно дома с помощью машинки для бритья. Судя по улыбке Шарлиз, прощаться с локонами ей было совсем не жалко.

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Натали Портман

Известной актрисе Натали Портман пришлось побриться налысо ради роли в фильме "V значит Вендетта". Поклонникам звезды ее новый образ понравился, и они отметили, что с побритой головой она выглядит очень нежно и мило.





Натали Портман в фильме "V значит Вендетта"





Деми Мур

Фильм "Солдат Джейн", в котором Деми Мур исполнила роль лейтенанта Джордан О'Нил, — один из ключевых и самых известных в карьере 57-летней голливудской актрисы. А одна из знаковых сцен в картине — эпизод, когда она бреет голову под песню Homecoming.





Деми Мур в фильме "Солдат Джейн"

Актриса признавалась, что ее стрижка произвела на публику большой эффект.

Очень много людей хотели потрогать мою голову. Но самая забавная реакция была у моих детей, которые спрашивали друзей, не хотят ли те посмотреть на голову их матери,

— делилась она.





Почти через 20 лет примеру матери последовала ее дочь Таллула, которая тоже побрилась налысо. Она призналась, что ее на это вдохновил знаменитый фильм с участием Деми.





Таллула Уиллис

Энн Хэтэуэй

Этой актрисе пришлось попрощаться со своими волосами ради роли в фильме "Отверженные". Звезде сделали короткую стрижку, но такая бьюти-трансформация ей совсем не понравилась. Более того, она сильно из-за этого переживала.

Стрижка волос привела меня к тому, что я плакала как пациент психической клиники. Я была безутешна,

— делилась Энн Хэтэуэй.





Энн Хэтэуэй в фильме "Отверженные"

Но жертвы точно того стоили: за роль в фильме актриса получила премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана". Ну а волосы к тому же через некоторое время вновь отросли!





Кейт Бланшетт

Для 51-летней Кейт Бланшетт короткая стрижка стала очень приятным опытом. Она постригла свои волосы в 2001 году для съемок в фильме "Рай".





Кейт Бланшетт в фильме "Рай"

Бритье волос — это освобождение. Мне пришлось сделать это для роли в кино всего один раз, но я также делала это периодически и раньше. В школе я делала это, наверно, чтобы бунтовать, но я коротко подстригла свои волосы несколько лет назад и подумываю сделать это снова,

— признавалась она в интервью The Daily Telegraph несколько лет назад.





Шира Хаас

Популярная 25-летняя израильская актриса Шира Хаас побрилась ради съемок в сериале "Неортодоксальная", благодаря которому она и получила известность. Звезда признавалась, что это решение ей далось нелегко. Тем не менее сомневалась она недолго и, поняв, что этот эпизод (а голову ей бреют прямо в одной из сцен) будет едва ли не центральным во всем сериале, согласилась.





Шира Хаас в сериале "Неортодоксальная"

Сигурни Уивер

В 1992 году Сигурни Уивер побрила голову для роли в фильме "Чужой 3". Узнав, что ей придется расстаться с шевелюрой, актриса в шутку заявила режиссеру Дэвиду Финчеру, что он должен увеличить ей гонорар (в итоге ей заплатили четыре миллиона долларов). В течение пяти месяцев, когда снималась картина, актриса регулярно брила голову. Сигурни призналась, что испытывала физический дискомфорт.





Сигурни Уивер в фильме "Чужой 3"

Мне стало гораздо холоднее. Удивительно, как долго голова остается теплой, когда у тебя есть волосы. Так что большую часть времени мне было холоднее, чем раньше, но в остальном я чувствовала себя легче,

— говорила она.





Синтия Никсон

Звезда сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон пошла на этот смелый шаг ради роли в театре. В 2012 году она играла в бродвейской постановке Wit, где исполнила роль женщины, больной раком. Чтобы полностью соответствовать образу онкобольной, звезда брилась налысо ежедневно.





Мне всегда было любопытно посмотреть, на что это будет похоже. Мне нравится, но не думаю, что всегда буду ходить в таком виде,

— признавалась она.





Эмбер Роуз

Ультракороткую стрижку модель и актриса Эмбер Роуз сделала еще в подростковом возрасте, и с тех пор такая прическа является ее изюминкой и главной отличительной чертой фирменного стиля. Выглядит в таком образе Эмбер очень гармонично и женственно.





Кристен Стюарт

Когда Кристен Стюарт в 2017 году появилась на премьере фильма "Персональный покупатель" с ультракороткой стрижкой и светлыми волосами, поклонники решили, что звезда готовится к съемкам в новом проекте. Но оказалось, что радикально сменить имидж было ее личным желанием.





Сама звезда заявила, что давно хотела это сделать, да и в работе над фильмом "Под водой", где она сыграла инженера-механика, ей это было удобно (хотя сценарий того не требовал).

Это было практично!

— говорила она.





Кара Делевинь

В 2017 году модель и актриса Кара Делевинь побрилась налысо ради съемок в фильме "Жизнь за год", в котором она сыграла онкобольную. Звезда призналась, что сама сказала режиссеру Мите Окорну, что хочет сбрить волосы, хотя многие пытались ее убедить не делать этого.





Когда речь идет о раке, мне важно почувствовать на себе, каково это — не иметь волос. Так важно чувствовать себя красивой независимо от того, есть ли у тебя волосы. Это не имеет никакого значения.Эта трансформация оказалась одним из самых раскрепощающих поступков, которые я когда-либо делала. Мне это нравится. Это было действительно потрясающе,

— объясняла она.

Бритни Спирс

Кардинальные внешние перемены 38-летней певицы Бритни Спирс связаны с тяжелым периодом в личной жизни. В 2007 году она рассталась с мужем Кевином Федерлайном, в браке с которым родила двоих сыновей, опеки над которыми лишилась, принимала наркотики и проходила лечение в реабилитационном центре. Именно тогда звезда и решила побриться налысо.





Придя в парикмахерскую, она попросила сбрить ей волосы, однако владелица салона это делать отказалась. Тогда Бритни недрогнувшей рукой взяла машинку и сделала это сама.

Шинейд О'Коннор

Вот уже больше 20 лет бритая голова — фирменный стиль 53-летней ирландской певицы Шинейд О'Коннор. Как признается звезда, в другом образе она чувствует себя не в своей тарелке.





Я не чувствую себя собой, пока не побреюсь. Так что, даже когда я стану старой, я буду продолжать это делать,

— говорила она.





Юлия Высоцкая

Супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая побрилась налысо ради съемок в фильме мужа "Рай" четыре года назад. Сначала она, по ее словам, вообще была не в курсе, что ей придется пойти на такую радикальную бьюти-трансформацию.

Понятия не имела, что меня побреют налысо. Андрей Сергеевич несколько месяцев отмахивался и говорил равнодушно: "А, подстрижешься, там видно будет",

— признавалась она в интервью Tatler.





Юлия Высоцкая в фильме "Рай"

Решиться на это ей было непросто, однако с волосами она все же рассталась.

Побриться в 42 не совсем то же самое, что побриться в 28. Ты теряешь, не знаю даже, как правильно это назвать... Ну вот, положим, я просыпаюсь — где-то подпухла, устала, замученная, синяки, мешки. Думаю, ничего страшного: сейчас что-то такое на голове налеплю. А теперь что мне делать?

— говорила она.





Лента Кончаловского, к слову, была тепло встречена критиками и получила "Серебряного льва" за лучшую режиссерскую работу на Венецианском кинофестивале.

Сейчас звезда называет тот опыт интересным, но признается, что повторять его ей не хотелось бы.

Почему не хочу сейчас? Потому что чувствовала себя слишком беззащитной, почти голой,

— отметила 47-летняя Высоцкая.





Мария Кожевникова

Еще одной российской актрисе тоже пришлось расстаться с локонами из-за работы. Марию Кожевникову побрили налысо прямо на съемках фильма "Батальонъ".





Мария Кожевникова в фильме "Батальонъ"

Это то немногое, что я могла сделать для этого фильма. Я решила, что должна пережить то, что пережила девушка, которая стала прототипом моей героини. К тому же родные и возлюбленный меня очень поддержали — убедили, что готовы к любым метаморфозам. Но на тот случай, если будет тяжело привыкнуть к новому образу, мы уже подготовили парик,

— говорила она.





Екатерина Вилкова

А вот актриса Екатерина Вилкова на такие жертвы пошла зря — она тоже должна была сняться в "Батальоне" и уже успела сбрить волосы, однако от съемок была вынуждена отказаться из-за беременности. К счастью, из-за расставания с волосами она не переживала — новая прическа ей нравилась.



