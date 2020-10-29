Штормы и ураганы способствуют распространению чужеродных видов

Вадим Карасев

В ходе наблюдений в течение последних трех лет специалисты Национальной геологической службы США собрали многочисленные доказательства того, что штормы и ураганы помогают распространяться инвазивным видам растений и животных.

Исследование было вызвано последствиями сезона 2017 года, когда на Северную Америку обрушилось 17 циклонов, получивших собственные имена, десять из них были ураганами. Наибольшее воздействие на прибрежные экосистемы оказали ураганы Харви, Ирма, Мария и Нейт. С тех пор ученые отследили распространение более 200 инвазивных видов в результате ураганов и штормов.

«Наша главная цель состоит в том, чтобы помочь раннему обнаружению [чужеродных видов] и быстрому реагированию на их появление, — объяснил Мэтт Нильсон (Matt Neilson), биолог Центра исследований водно-болотных угодий и водных ресурсов Геологической службы США. — Это ключевая цель, лучший момент для управления неместными видами — начало их распространения».

Среди опасных инвазивных видов, пользующихся услугами ураганов, — пресноводные двустворчатые моллюски речная дрейссена (Dreissena polymorpha) и бугская дрейссена (Dreissena bugensis). Когда-то их личинки были завезены в Северную Америку в балластной воде кораблей, и дрейссены заселили Великие озера. Затем они продолжили распространение и к 2008 году достигли Калифорнии. Количество водоемов, заселенных дрейссенами, в США и Канаде продолжает увеличиваться. Дрейссены быстро размножаются, вытесняют местные виды моллюсков, снижают численность планктонных организмов, что влияет на состояние всей экосистемы водоема. Прикрепляясь к поверхности подводных объектов, дрейссены затрудняют работу электростанций, водозаборов и ирригационных систем.

«Есть два возможных способа, которыми ураган может помочь распространению инвазивных видов. Один из них — штормовой нагон. Когда надвигается ураган, он выталкивает океанскую воду на берег, — говорит Мэтт Нильсон. — Вторая причина — паводок, вызванный дождями. Большое количество выпадающих на землю осадков увеличивает высоту воды в водоемах. Там, где они разливаются, вода может переливаться через водораздел, перенося животных и растения в другой водоем».

Ураганы последних трех лет способствовали распространению кубинской квакши (Osteopilus septentrionalis), южноамериканской водной улитки Marisa cornuarietis, растения водяной гиацинт (Eichhornia crassipes). Все эти виды, попав в новый водоем, успешно конкурируют с местными, а водяной гиацинт разрастается настолько сильно, что часто затрудняет судоходство. Некоторые ученые предполагают, что ураган 1992 года стал причиной первого массового побега бирманских питонов из питомника в Эверглейдс во Флориде. Теперь эти рептилии широко распространились во флоридских болотах, питаясь местными видами животных, в том числе кроликами, оленями и аллигаторами. Только за последние три года их было выловлено пять тысяч.

«Любое потенциальное увеличение частоты или силы штормов может увеличить вероятность распространения инвазивных видов в ходе паводка», — говорит Нильсон. По последним оценкам, инвазивные виды обходятся Соединенным Штатам примерно в 120 миллиардов долларов в год. С учетом того, что в последние годы частота циклонов только увеличивается, эти затраты тоже могут значительно возрасти. В нынешнем году второй раз в истории метеорологам не хватило ежегодного стандартного набора из 21 человеческого имени для присвоения циклонам, способным развивать скорость ветра более 65 км/ч. Они были вынуждены использовать для обозначения циклонов греческие буквы и уже добрались до буквы Дзета (27-й циклон за год). Такой же результат был показан в 2005 году. Если до конца года возникнет еще один мощный циклон, он установит новый рекорд.