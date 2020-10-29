Швейцария отменила обязательный карантин для россиян

Алексей Вольцев

Швейцария «отыграла назад». Эта европейская страна, с которой у России есть прямое авиасообщение, снова отменила для россиян обязательный 10-дневный карантин.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КАРАНТИН ДЛЯ ГРАЖДАН РФ ОТМЕНЕН

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 власти Швейцарии изменили пороговое значение для списка стран, гражданам которых по прибытию требуется пройти 10-дневную самоизоляцию.

В этот перечень теперь включаются страны и регионы, в которых уровень заболеваемости коронавирусом за последние две недели на 60 человек превышает соответствующий показатель в Швейцарии. Сейчас он составляет для Швейцарии около 773 на 100 тыс. жителей. Общее количество заболевших в стране превысило 135 тыс. человек по состоянию на 28 октября.

В предыдущем списке, действовавшем с 12 октября, присутствовала Россия и еще 60 государств и территорий. С 29 октября Россия исключена из карантинного перечня стран. Сегодня в нем только четыре страны: Андорра, Армения, Бельгия и Чехия.

Напомним, Швейцария не требует на въезде ПЦР-тест на COVID-19.

В ШВЕЙЦАРИИ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

С 29 октября правительство Швейцарии ввело ряд новых ограничений. Так, на неопределенный срок введен обязательный масочный режим в общественных местах.

Закрываются ночные клубы и дискотеки, ресторанам разрешено работать только до 23 часов, вводится запрет на общественные мероприятия с числом участников более 50 человек и на профессиональные спортивные и культурные события с числом участников более 15 человек, вузы переводятся на дистанционное обучение.

АВИАСООБЩЕНИЕ С РОССИЕЙ ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ НЕ БУДУТ

По сообщению ТАСС, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в России и Швейцарии, власти Швейцарии не планируют приостанавливать прямое авиасообщение с РФ. Об этом сообщил заместитель чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии в России Тобиас Привителли.

Напомним, Россия и Швейцария возобновили авиасообщение с 15 августа. С 25 октября «Аэрофлот» увеличил количество рейсов из Москвы в Женеву до трех раз в неделю. С 24 октября рейсы из Санкт-Петербурга в Женеву в рамках регулярного расписания выполняет авиакомпания «Россия».

Россияне по-прежнему не могут посещать Швейцарию с туристическими целями. Въезд в Швейцарию разрешен только гражданам с видом на жительство, а также лицам, у которых есть разрешение на работу, обучение или лечение.