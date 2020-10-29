Сколько потеряет внутренний туристический рынок по итогам 2020 года

Анастасия Иванова

В Ростуризме оценили предварительные итоги летнего сезона и спрогнозировали потери туристической отрасли по итогам 2020 года. По оценкам ведомства, внутренний туризм в России восстанавливается лучше, чем в других странах мира.

Принимая во внимание сложную ситуацию, которая сложилась в мировом туризме, глава Ростуризма Зарина Догузова оценивает итоги летнего туристического сезона в России как «очень позитивные». Такое мнение она высказала в ходе онлайн-конференции «Создание доступного турпродукта по России в синергии бизнеса и власти» 28 ноября.

Руководитель туристического ведомства напомнила, что курортный сезон с соблюдением всех требований по эпидемиологической безопасности был запущен в «ручном режиме» с 1 июля.

«Запуск курортного сезона стал самой значимой мерой государственной поддержки для отрасли туризма», – подчеркнула она.

По оценке главы Ростуризма, благодаря слаженной работе органов власти и бизнеса, постановке чартеров по внутренним направлениям и программе по возврату туристического кешбэка, удалось восстановить туристический поток по летнему курортному сезону на 70%. «Это очень позитивный итог», – считает она.

Как уточнила Зарина Догузова, если сравнить июль-август 2020 года с аналогичным периодом 2019 года, то восстановление рынка можно оценить на уровне 90%.

«По ряду регионов отмечается падение, но при этом есть направления, по которым виден рост в 1,5-2 раза. Например, это Байкал и Алтай», – отметила она.

СКОЛЬКО ПОТЕРЯЕТ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

Как считают в ведомстве, тяжелее всего идет восстановление бизнес-туризма, поскольку многие деловые мероприятия в регионах из-за пандемии COVID-19 отменены. Из-за медленного перезапуска делового туризма общение снижение турпотока в России по итогам 2020 года окажется больше, чем могло бы быть.

«По итогам 2020 года турпоток составит 60-70% от уровня прошлого года. Надеемся, что падение составит 40%, возможно чуть больше. Пока что окончательных цифр нет. Мы возлагаем надежды на осенний и зимний сезоны. Отдых в Крыму и Краснодарском крае пользуется спросом в межсезонье. Средняя загрузка объектов размещения в этих регионах составляет в осенний период 70-80%, что в 1,5-2 раза выше, чем в прошлом году», – рассказала Зарина Догузова.

Глава Ростуризма также подчеркнула, что если посмотреть на динамику восстановления турпотоков на внутренних рынках зарубежных стран, то Россия окажется в абсолютных лидерах этого процесса.

ПРОГРАММА ВОЗВРАТА КЕШБЭКА ВЫПОЛНЯЕТ СВОЮ ЗАДАЧУ

Прокомментировала глава Федерального агентства по туризму и первые итоги второго этапа акции по возврату туристического кешбэка за покупку туров по России. За первую неделю акции уже реализовано туров на сумму более 900 млн р. По ее словам, большинство туроператоров и гостиниц фиксируют рост продаж в 1,5-2 раза по сравнению с периодом до старта акции. Продажи по нескольким направлениям по сравнению с первым этапом акции выросли в 3-4 раза.

При этом в ведомстве признают, что в текущей ситуации многие россияне пока воздерживаются от покупки туров на зимний период или от бронирований в глубину.

«Мы видим, что плечо бронирований очень короткое. Бронируются туры с заездами в ближайшие 10-14 дней. Результаты при других обстоятельствах были бы в десятки раз выше. Однако программа выполняет свою ключевую задачу. Это, с одной стороны, возможность доступного путешествия по стране, с другой стороны – поддержка бизнеса», – подчеркнула Зарина Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что программа по возврату туристического кешбэка получила полную поддержку всех участников туристической отрасли.

«Все ключевые и крупнейшие отраслевые объединения туроператоров и отельеров единогласно поддерживают эту программу, называя ее одной из лучших мер поддержки, которая когда-либо либо запускалась в российском туризме», – резюмировала Зарина Догузова.