СНБО собрался на срочное заседание в связи со скандальным решением КС

Анастасия Иванова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На закрытом заседании СНБО, посвященном скандальным решениям Конституционного Суда, президент Зеленский отметил необходимость срочной реакции на ситуацию, которая сложилась в сфере антикоррупционного законодательства.

«Дело не только в этом решении, но и вообще в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороне нашего государства. Мы должны не допустить ни того, что эту проблему начнет решать улица по своему усмотрению, ни того, что это или какое-то другое решение Конституционного Суда будет использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом», — сказал президент.



Зеленский отметил, что демонтаж контрольных функций НАПК и уголовной ответственности за сознательное нарушение требований законодательства при декларировании никогда не будет воспринято ни украинским обществом, ни европейскими партнерами.

Президент также напомнил, что решение КС ставит под угрозу жизнеспособность всей структуры власти — ведь без полномочий НАПК по проведению специальной проверки нельзя назначать избранных 25 октября лиц на должности в органах местного самоуправления.



«Система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее обновления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные», — подчеркнул президент.

Он призвал членов СНБО разработать конкретные решения.

«Главные вопросы. Почему вообще появилось данное решение Конституционного суда Украины? Какие мотивации видим в этом решении мы? Какая законодательная база попала под решение Конституционного суда и почему?» — на эти вопросы Зеленский хочет получить ответы.



Кроме этого, президент поручил правоохранительным органам установить все детали принятия такого решения КС.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Против голосовали только четверо судей. Кроме того, КСУ отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Фото president.gov.ua/