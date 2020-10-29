Советник Пашиняна: «Россия сыграет ключевую роль»: события ночи 29 октября

Влада Некрасова

Роль России в поддержании перемирия в Карабахе будет ключевой, заявил главный советник премьер-министра Армении, бывший министр обороны страны Вагаршак Арутюнян. «Прекращения огня без разработанных механизмов достичь невозможно. Поэтому над этим порядком действий в Минобороны России во главе с Сергеем Шойгу сегодня работают, и они будут согласованы Ереваном», — сказал Арутюнян в интервью Sputnik Армения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопрос испанского информационного агентства EFE, которое спросило его о появившихся в социальных сетях фотографиях российских пограничников несущих службу на границе Нагорного Карабаха. «В этом нет ничего нового, российские пограничники всегда были на границе между Арменией и Ираном и Турцией, и теперь в результате последнего развития событий российские пограничники стоят также на юго-восточной и юго-западной границе Армении», — передал слова Пашиняна журналист EFE в Twitter.

Азербайджан отдал контроль над частью районов боевых действий в Карабахе боевикам, заявил 29 октября официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. «По некоторым направлениям Азербайджан полностью передал контроль террористическим группировкам», — сказал Ованнисян. Ранее Армения заявляла, что Вооруженные силы Азербайджана пытаются создать террористические базы в прифронтовой зоне Карабаха.

Министры иностранных дел Армении и Франции Зограб Мнацаканян и Жан-Ив Ле Дриан заявили в телефонном разговоре о необходимости скорейшего прекращения огня в Карабахе. «Мнацаканян и Ле Дриан подчеркнули необходимость выполнения договоренностей о прекращении огня и установлении «, — говорится в сообщении МИД Армении. По данным пресс-службы, Мнацаканян сообщил коллеге, что Азербайджан, «в одностороннем порядке отказываясь от трех договоренностей о прекращении огня, достигнутых при прямом посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, продолжает наносить ракетные и артиллерийские удары по мирному населению Арцаха из запрещенного оружия».

Ереван обвинил Баку в очередном ракетном ударе по Степанакерту. «Азербайджан запустил пять ракет по столице Арцаха», — говорится в сообщении единого Информационного центра при правительстве Армении.Ранее, 28 октября пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что ВС Азербайджана в течение дня держали под огнем мирные населенные пункты в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в результате чего среди гражданского населения есть погибший и раненые.

В связи с ситуацией после президентских выборов в Белоруссии возбуждено более 650 уголовных дел. Генеральный прокурор республики Андрей Швед уточнил, что в ряде случаев преступления будут квалифицированы как терроризм. «Начало октября: по фактам массовых беспорядков, совершения насильственных действий в отношении сотрудников правопорядка, должностных лиц было возбуждено более 400 уголовных дел. Середина октября: уже более 500. Сегодня речь идет о 657 уголовных делах», — сказал Швед.

Соединенные Штаты не удовлетворены поведением Турции, и считают, что та во многом создает «вызов» сохранению трансатлантического единства. «Безусловно, имеется вызов. Мы немного говорили о провокационном поведении Турции в Восточном Средиземноморье, в Черном море, в целом в рамках НАТО», — заявил помощник госсекретаря США Кларк Купер. «Несмотря на сказанное, Турция все еще играет роль в обеспечении безопасности Европы. Единственным получателем пользы в результате ухода Турции с Запада или ее откола от Европы была бы Москва», сказал чиновник.

Глава предвыборного штаба партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в подготовке к «революционному сценарию» поствыборных процессов. По его словам, оппозиционное «Единое национальное движение» открыло не только предвыборный, но и «революционный» штаб, которым руководит экс-премьер и бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили. Кобахидзе ожидает, что оппозиция намерена после выборов «устраивать провокации». Он добавил, что, как и в 2016 и 2018 годах, радикальная оппозиция рассматривает сценарий вооруженного восстания и изучает, как граждане Грузии на это отреагируют.