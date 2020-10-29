Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Средняя зарплата украинцев выросла до максимума с начала года

Средняя зарплата украинцев выросла до максимума с начала года
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен. Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в сентябре 2020 года к сентябрю прошлого года выросла на 9,7%, номинальная выросла на 12,3%.
Самая высокая начисленная зарплата в сентябре была в Киеве - 17 253 гривен, самая низкая - в Волынской области - 9 766 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9 000 до 11000 гривен.

Самую большую зарплату получают в сфере "Информация и телекоммуникации" - 20 089 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 6 557 гривен, где зарплаты за месяц выросли на 5,4%.

Отметим, минимальная зарплата в Украине с 1 сентября 2020 года составляет 5000 гривен. Это на 277 гривен (на 5,9%) больше, чем было до этого. Такая цифра заложена в изменениях в закон "О государственном бюджете на 2020 год", который вступил в силу с 1 сентября.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
За неделю количество школ на карантине сократилось более чем в три раза
За неделю количество школ на карантине сократилось более чем в три
В Москве ведущие эксперты обсудили тенденции цифрового образования
В Москве ведущие эксперты обсудили тенденции цифрового образования
В Москве школьники 6–11-х классов до 8 ноября продолжат обучение в дистанционном режиме – Собянин
В Москве школьники 6–11-х классов до 8 ноября продолжат обучение в
Арктика не дает покоя. Эксперт раскрыл, как Запад хочет "связать руки" РФ
Арктика не дает покоя. Эксперт раскрыл, как Запад хочет "связать
Гороскоп Павла Глобы на ноябрь 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на ноябрь 2020 года
Россиянам начали отказывать в работе из-за ошибок в резюме
Россиянам начали отказывать в работе из-за ошибок в резюме
Директор Каннского фестиваля рассказал о планах на будущий год
Директор Каннского фестиваля рассказал о планах на будущий год
Минздрав объяснил указ согласовывать заявления сотрудников о COVID-19
Минздрав объяснил указ согласовывать заявления сотрудников о COVID-19
Новации в Татарстане: 15% за знание татарского и угроза «Казанской области»
Новации в Татарстане: 15% за знание татарского и угроза «Казанской
В Табасаранском районе Дагестана открыт центр «Точка роста»
В Табасаранском районе Дагестана открыт центр «Точка роста»
Победителями конкурса «Моя страна – моя Россия» в возрасте 14–17 лет стали 22 человека
Победителями конкурса «Моя страна – моя Россия» в возрасте 14–17 лет

Топ на сегодня

10-я Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» пройдет в онлайн-формате
10-я Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего
3 эффективных обряда на ноябрь 2020 года: избавляемся от бедности, неудач и потерь
3 эффективных обряда на ноябрь 2020 года: избавляемся от бедности,
Пашинян: Азербайджан и Турцию в мире считают агрессорами
Пашинян: Азербайджан и Турцию в мире считают агрессорами
Спикера пермской гордумы отправили в отставку
Спикера пермской гордумы отправили в отставку
В Москве продолжается суточный рост количества погибших от Covid-19
В Москве продолжается суточный рост количества погибших от Covid-19

Еще по теме

Зарплата украинцев выросла на 20%
Госстат представил статистику по зарплатам
В декабре выросла реальная зарплата украинцев
В государстве Украина за месяц снизилась реальная заработная плата