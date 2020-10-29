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США угрожают Турции санкциями за покупку российских зенитных комплексов

США угрожают Турции санкциями за покупку российских зенитных комплексов

Помощник госсекретаря США Кларк Купер заявил, что риск Турции попасть под санкции США в связи с покупкой российских зенитных комплексов С-400 возрастает. Об этом пишет американский журнал National Defense.

«Постоянный разговор, который мы вели с турецкими коллегами, был о том, что С-400 несовместимы с платформами США. Они несовместимы с НАТО. Внедрение таких средств или системы влечет за собой дополнительный риск санкций и дополнительные риски ограничений», — цитирует Купера издание.

По словам помощника главы Госдепа, администрация США «ясно дала понять Анкаре, что испытания С-400 абсолютно неприемлемы».

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

Ранее сообщалось, что в США решили продать предназначенные для Турции истребители F-35 ее противнику — Греции. Греческие СМИ утверждают, что в Афины для обсуждения этого вопроса прилетал госсекретарь США Майк Помпео. По данным СМИ, планируется поставить 20 машин, 6 из которых ранее предназначались Анкаре. Греция также закупит шесть истребителей Rafale у Франции.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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