США угрожают Турции санкциями за покупку российских зенитных комплексов

Анастасия Иванова

Помощник госсекретаря США Кларк Купер заявил, что риск Турции попасть под санкции США в связи с покупкой российских зенитных комплексов С-400 возрастает. Об этом пишет американский журнал National Defense.

«Постоянный разговор, который мы вели с турецкими коллегами, был о том, что С-400 несовместимы с платформами США. Они несовместимы с НАТО. Внедрение таких средств или системы влечет за собой дополнительный риск санкций и дополнительные риски ограничений», — цитирует Купера издание.

По словам помощника главы Госдепа, администрация США «ясно дала понять Анкаре, что испытания С-400 абсолютно неприемлемы».

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

Ранее сообщалось, что в США решили продать предназначенные для Турции истребители F-35 ее противнику — Греции. Греческие СМИ утверждают, что в Афины для обсуждения этого вопроса прилетал госсекретарь США Майк Помпео. По данным СМИ, планируется поставить 20 машин, 6 из которых ранее предназначались Анкаре. Греция также закупит шесть истребителей Rafale у Франции.