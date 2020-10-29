США заявили о готовности разместить в Европе гиперзвуковые ракеты

Вадим Карасев

США для сдерживания России могут разместить в Европе гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и малой дальности. Об этом сообщил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен, выступая в Гудзоновском институте.

"Мы вышли из договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет. [...] Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России", - объявил О`Брайен.

Договор РСМД подписан в 1987 году. Он запрещал США и РФ иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. В 2018 году Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Москву в нарушении условий договора.

26 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна не размещать в Калининградской области спорные ракеты 9М729. Также экспертам НАТО позволят инспектировать ракеты в Калининградской области при условии, что Запад разрешит российским военным аналогичные проверки комплексов "Иджис Эшор".