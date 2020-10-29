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Ткаченко: необходима система контроля лекарственного обеспечения детей

Ткаченко: необходима система контроля лекарственного обеспечения детей
Для эффективного выполнения поручения президента РФ по поддержке детей с заболеваниями необходимо создать систему общественного контроля, заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам благотворительности и социальной работе, основатель и руководитель первого в России Детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства подчеркнул, что все ранее действовавшие программы по поддержке детей с заболеваниями должны быть продолжены. Как отметил Александр Ткаченко, государство выделяет огромные ресурсы на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, а проблема лекарственного обеспечения по-прежнему остается очень острой.

# Россия
По материалам: ria.ru

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