Ткаченко: необходима система контроля лекарственного обеспечения детей

Анастасия Иванова

Для эффективного выполнения поручения президента РФ по поддержке детей с заболеваниями необходимо создать систему общественного контроля, заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам благотворительности и социальной работе, основатель и руководитель первого в России Детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства подчеркнул, что все ранее действовавшие программы по поддержке детей с заболеваниями должны быть продолжены. Как отметил Александр Ткаченко, государство выделяет огромные ресурсы на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, а проблема лекарственного обеспечения по-прежнему остается очень острой.