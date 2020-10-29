ТОП-50 лучших испанских фильмов и сериалов о сексе 2000-х и 90-х

Алексей Вольцев

Испанцы – горячая и страстная нация. Испанские фильмы – этоо любви и ненависти, о любовных треугольниках и изменах, а также о том, какпорой сложно сделать выбор в пользу одного из партнеров. Испанские фильмыпропитаны сексуальностью и желанием – стоит посмотреть хоть несколько фильмовиз нашего списка, чтобы ощутить этот горячий испанский темперамент. Поэтомупредлагаем тебе перечень лучших испанских фильмов о сексе.Лучшие испанские фильмы с откровенными сценамиКомната в Риме (2010).