ТОП - 50 лучших итальянских фильмов и сериалов о сексе для вечернего просмотра

Алексей Вольцев

Италия – страна любви и страсти. Стоит только взглянуть наитальянских актеров, чтобы понять, что от них веет аурой секса. Кому, как неим, сниматься в лучших фильмах о любовных отношениях? Глядя на экран,складывается впечатление, будто между людьми все по-настоящему – настолько онивживаются в роль и отдаются влечению даже в фильмах. Но не будемразглагольствовать – просто предлагаем тебе 50 лучших итальянских фильмов осексе.Лучшие фильмы о сексе с откровенными сценамиМалена (2000).